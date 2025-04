Ništa od obaveznog vojnog roka u 2025., još nisu do kraja dogovorene izmjene zakona

Kao izgovor za to što vojni rok nije uveden s 1. siječnjem koristili su se predsjednički izbori, koji su održani krajem prošle i početkom ove godine, no to sigurno nije moglo biti opravdanje da se u MORH-u ne pripreme izmjene zakona, koje bi se onda uputile u proceduru nakon proglašenja rezultata izbora ili eventualno nakon prisege predsjednika RH.

I tako se i u ovoj godini nastavilo tvrditi da je praktički sve gotovo i da se s obavznim vojnim rokom može krenuti odmah, ali činjenice su to demantirale. A zatim je u utorak premijer Andrej Plenković održao sastanak s ministrima obrane, unutarnjih te vanjskh poslova, Ivanom Anušićem, Davorom Božinovićem i Gordanom Grlićem Radmanom, predstavnicima Glavnog stožera i drugim suradnicima, čija je tema bila bila finaliziranje izmjena Zakona o obrani kojima će se omogućiti uvođenje i provođenje obaveznog vojnog roka (vojnog osposobljavanja) i civilne službe.

Usklađivanje izmjena 'pri kraju'

O sastanku su izvijestili 24sata i Jutarnji list, a iz njihovih izvještaja proizlazi da izmjene još nisu do kraja dogovorene, nego da je taj dio posla 'pri kraju', odnosno da su izmjene 'praktički finalizirane'. Ne zna se još uvijek zašto se taj posao toliko oteže i u čemu su eventualno prijepori, no kad jednom izmjene i budu do kraja dogovorene, treba uzeti u obzir da je njihovo usuglašavanje zapravo tek prvi korak u pravnoj proceduri koju one moraju proći da bi postale sastavni dio zakona i počele se primjenjivati.