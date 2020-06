Nino Raspudić: 'Po meni je 80 posto ljudi u Hrvatskoj desnije od Plenkovića'

Nino Raspudić, nezavisni kandidat koji će se naći u jednoj od 10 izbornih jedinica na listi Mosta, gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je govorio o odnosu s Mostom, mogućim koalicijama i osobnim stavovima

Na kritike da je preobukao kaput od ljevičara do desničara odgovara: "Želio bih da se objavi bar jedan moj nastup prema kojem sam ljevičar. Što se tiče Feral Tribunea, oni su po meni teško moralno i profesionalno kompromitirani ljudi koji me žele pokazati kao jednog o njih. Imao sam jedan tekst objavljen tamo o Umbertu Eccu, neka objave što je u neskladu s onim što govorim danas. Ne bi ni bilo neobično da sam sa sazrijevanjem evoluirao, ali nema čak ni toga. Na istoj sam liniji kao i prije."

Smatra da izborni prag prelaze i Domovinski pokret i Most te da nema govora o bacanju glasova.

U brojne odlaske iz Mosta u posljednje vrijeme Nino Raspudić ne želi se miješati:

"Moja sudbina nije sudbina Slavena Dobrovića. Nisam član Mosta, sam se borim za mandat. Ne bih se miješao u njihove interne odnose, ovo je partnerski dogovor. Malo mi je zasmetao izlazak članova mjesec dana pred izbore. Ako je bilo internih problema, mogli su ih riješiti prije godinu ili dvije, ili nakon izbora. S Petrovom i Grmojom razgovaram na ravnopravnoj osnovi, partnerskoj. Ne mogu svjedočiti kakvi su kao lideri stranke. Suradnja nam je od početka jasna i korektna."

Komentirajući moguće postizborne koalicije, za SDP je rekao da je Davor Bernardić "sam diskvalificirao Most rekavši da ne bi koalirao". Ako Miroslav Škoro kojim čudom dođe u poziciju mandatara, sjest ćemo i vidjeti, rekao je Raspudić. Zašto to nisu učinili prije izbora, Raspudić kaže da su se razgovori s Miroslavom Škorom vodili, no da se mogao postići sporazum, postigao bi se.