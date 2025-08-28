Obuljen Koržinek o incidentu u Benkovcu: Živimo u nesigurnim vremenima, treba nam dijalog

Ministrica kulture i medija dala je izjavu medijima nakon sjednice Vlade RH

Vezano uz temu o kojoj je bilo riječi na sjednici Vlade, incidentu u Benkovcu te najavama iz Šibenika: "Mi smo demokratska država i u takvoj državi svaki umjetnik i građanin ima pravo na iznošenje svojeg stavova i mišljenja te da je to vrijednost našeg Ustava. Al je vrijednost također kad smo se početkom 90-ih godina kad smo se odlučili za demokraciju i osvojili je u Domovinskom ratu. U demokratskoj državi moramo osigurati taj prostor slobode", rekla je ministrica kulture. "Strašno je puno tema u našem društvu gdje upravo kultura i umjetnici daju svojim radom doprinos da naše društvo bude bolje. Ja bih voljela da takva događanja dobiju veću pažnju, a da ovakve situacije poput one u Benkovcu, rješavamo u dijalogu i uvažavajući jedni druge. Što više budemo slušali jedni druge i razgovarali, pogotovo s onima s kojima se ne slažemo, bit će bolje. Živimo u nesigurnim vremenima, i to je često tema umjetnosti, a tu možemo imati različite stavove.

Prosvjed branitelja u Benkovcu Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic







+14 Prosvjed branitelja u Benkovcu Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic

Je li ovdje morala reagirati policija? "Nisam rekla da ne treba govoriti u javnosti, već samo da mislim da bi u javnosti prostora mogli naći mnogi događaji i kulturna događaja koji daju ogroman doprinos, a često ostanu u uskom krugu publike. Dijalog između prosvjednika i organizatora se odvijao cijelo vrijeme, i jedni i drugi su izjavili da su u neku ruku uvažili stavove. Mislim da s pokazali da treba u dijalogu rješavati stvari. Krajnjoj ljevici i desnici odgovara da se skupine konfrontiraju, a onda na društvenim mrežama potpiruju takve situacije. Vlada smo koja je najviše napravila najviše na zaštiti vrijednosti Domovinskog rata jer to je dužnost. Također smo najviše uložili u potporu kulture i umjetnosti, upravo da bi umjetnicima dali glas da mogu progovarati o raznim pitanjima. Festival u Benkovcu jedna je inačica na predstavu koja je praizvedena u Francuskoj krajem 19. stoljeća te je i tad izazvala ogromne kontroverze." Oporbi je ministrica poručila da pokuša pronaći i neku drugu temu. Takvi kakvi jesu ne pronalaze sadržaj pa im poručujem da je u zadnjih devet godina naša vlada uložila u umjetnost i kulturu više od ijedne dosad.