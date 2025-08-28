BRANITELJI VS. KULTURA

Obuljen Koržinek o incidentu u Benkovcu: Živimo u nesigurnim vremenima, treba nam dijalog

28.08.2025 u 13:35

Ministrica kulture i medija dala je izjavu medijima nakon sjednice Vlade RH

Vezano uz temu o kojoj je bilo riječi na sjednici Vlade, incidentu u Benkovcu te najavama iz Šibenika:

"Mi smo demokratska država i u takvoj državi svaki umjetnik i građanin ima pravo na iznošenje svojeg stavova i mišljenja te da je to vrijednost našeg Ustava. Al je vrijednost također kad smo se početkom 90-ih godina kad smo se odlučili za demokraciju i osvojili je u Domovinskom ratu. U demokratskoj državi moramo osigurati taj prostor slobode", rekla je ministrica kulture.

"Strašno je puno tema u našem društvu gdje upravo kultura i umjetnici daju svojim radom doprinos da naše društvo bude bolje. Ja bih voljela da takva događanja dobiju veću pažnju, a da ovakve situacije poput one u Benkovcu, rješavamo u dijalogu i uvažavajući jedni druge. Što više budemo slušali jedni druge i razgovarali, pogotovo s onima s kojima se ne slažemo, bit će bolje. Živimo u nesigurnim vremenima, i to je često tema umjetnosti, a tu možemo imati različite stavove.

Je li ovdje morala reagirati policija?

"Nisam rekla da ne treba govoriti u javnosti, već samo da mislim da bi u javnosti prostora mogli naći mnogi događaji i kulturna događaja koji daju ogroman doprinos, a često ostanu u uskom krugu publike. Dijalog između prosvjednika i organizatora se odvijao cijelo vrijeme, i jedni i drugi su izjavili da su u neku ruku uvažili stavove. Mislim da s pokazali da treba u dijalogu rješavati stvari.

Krajnjoj ljevici i desnici odgovara da se skupine konfrontiraju, a onda na društvenim mrežama potpiruju takve situacije. Vlada smo koja je najviše napravila najviše na zaštiti vrijednosti Domovinskog rata jer to je dužnost. Također smo najviše uložili u potporu kulture i umjetnosti, upravo da bi umjetnicima dali glas da mogu progovarati o raznim pitanjima.

Festival u Benkovcu jedna je inačica na predstavu koja je praizvedena u Francuskoj krajem 19. stoljeća te je i tad izazvala ogromne kontroverze."

Oporbi je ministrica poručila da pokuša pronaći i neku drugu temu. Takvi kakvi jesu ne pronalaze sadržaj pa im poručujem da je u zadnjih devet godina naša vlada uložila u umjetnost i kulturu više od ijedne dosad.

"Ne znam jeste li vi čuli izjavu svih u vladi koji nastupamo oko ove teme. S jedne strane, apsolutno poštovanje i skrb naše vlade usmjerena prema najzaslužnijima za slobodu. S druge strane, ulaganje u kulturu i obrazovanje. To je naš stav. A sada, kako netko naše izjave interpretira... Jednostavno je, mi znamo koje su naše vrijednosti i tako ćemo nastaviti i dalje.

