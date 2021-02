Nikolina Ristović nakon trovanja apelira: Kupite detektor ugljičnog monoksida! Stručnjak upozorava: Detektor je koristan, no postoji nešto bitnije

Trovanje ugljičnim monoksidom Nikoline Ristović i njezine kćeri u fokus je stavilo pitanje sigurnosti plinskih instalacija i trošila u kućanstvima. Tihi ubojica, kako tepaju ovom plinu, u Europi prosječno godišnje ubije više ljudi nego sida ili rak kože. Trebamo li stoga nabaviti detektor ugljičnog monoksida, kao što je Ristović apelirala? Na to pitanje odgovorio nam je Zvonko Rumenjak, sudski vještak za utvrđivanje uzroka požara i tehnoloških eksplozija koji se u svojoj 30-godišnjoj praksi susreo s nizom sličnih slučajeva

'Detektor neće pomoći da do povrata plinova ne dođe, no dat će signal. Bitno je osigurati dovoljnu količinu zraka za pravilno izgaranje plina - da postoji prozor koji se otvara u kupaonici, rešetka na vratima, da su vrata podrezana, da u prostoriji nema fasadnog ventilatora koji izvlači zrak… Treba osigurati dovoljnu količinu zraka za pravilno izgaranje plina, 'pojašnjava Rumenjak.

Na našem tržištu moguće je kupiti velik broj detektora raznih proizvođača i cijena. Za njih ćete izdvojiti od 150 do 500-tinjak kuna. Na što je bitno obratiti pažnju? Da je proizvod sukladan standardiziranoj normi europske unije: EN 50291 za detektore ugljičnog monoksida s obzirom na to da Europska unija ima najstroži standard na svijetu po pitanju detekcije ovog plina.

Naime građani bi najmanje jednom godišnje trebali dogovoriti pregled bojlera, a Rumenjak smatra da bi idealno bilo obaviti to i dva puta godišnje, jednom prije sezone grijanja, drugi puta nakon nje.

'Serviser treba opisati sve radnje koje je obavio, a ne samo napisati: bojler je servisiran prema pravilima tehničke struke. Što to znači?! On bi trebao napisati je li očišćen plamenik, što je sve provjereno i što je sve radio, dati upute korisniku o pravilnom korištenju i to je to', kaže naš sugovornik.

'U ovom slučaju, o kojem govorimo, očito serviser nije bio stručan, bio je brzoplet i neodgovoran', smatra.

Naglašava kako je bitno znati razliku u vrsti plinskih trošila koje imamo u kućanstvima.