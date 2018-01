Nije šef Sabora, ali Petrov i dalje ima osiguranje

Iako više nije predsjednik Sabora, Mostov Božo Petrov još uvijek ima policijsku zaštitu. I nije jedini. Policijsko osiguranje porezni obveznici na godinu plaćaju milijune kuna. Iako ne odlučuju hoće li danonoćno biti čuvane, štićene osobe baš i nisu najsretnije s tim, donosi Nova TV

'Mislim da je produženo na šest mjeseci. Onda će se vjerojatno raditi daljnja procjena. Mene to osobno ne čudi budući da ne postoji interesna skupina kojoj nismo stali na žulj', rekao je Nikola Grmoja , politički tajnik MOST-a.

Zaštitu, prema zakonu, uživa bivši predsjednik Stjepan Mesić . No, nakon presude BiH šestorki i prijetnji smrću - osiguranje mu je pojačano.

Uz šefove države, Sabora i Vlade, ni predsjednici Ustavnog i Vrhovnog suda ne mogu birati žele li zaštitu. U prvoj su kategoriji štićenih osoba. Na svakom su koraku i u blizini predsjednice. No, koliko ljudi brine za njezinu sigurnost predsjednica, tvrdi - ne zna.

'Nije to lako, nije to tako glamurozno kako izgleda, jer doista ako želiti izići na kavu, kod prijatelja, na večeru, morate pozvati osiguranje da dođe po vas, ne možete izlaziti sami. Odgovorni su za naše živote 24 sata dnevno', pojašnjava Kolinda Grabar-Kitarović.

Neslužbeno, troškovi samo jednog visokog dužnosnika mjesečno penju se i do 400 tisuća kuna. No, u MUP-u ne otkrivaju koliko sve to stoji porezne obveznike.