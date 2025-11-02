Nigerija se oglasila nakon Trumpove prijetnje: 'Prihvaćamo pomoć, ali...'

" Pozdravljamo američku pomoć sve dok ona priznaje naš teritorijalni integritet" , rekao je za Reuters Daniel Bwala , savjetnik nigerijskog predsjednika Bole Tinubua.

Trump je u subotu rekao da je od ministarstva obrane zatražio da se pripremi za moguću "brzu" vojnu akciju u Nigeriji ne spriječi li ta najmnogoljudnija afrička zemlja ubijanje kršćana.

udružuju se s ekstremistima

Bwala je pokušao umanjiti napetost između dviju zemalja, unatoč tomu što je Trump Nigeriju nazvao "osramoćenom zemljom".

'Siguran sam da će do trenutka kada se ova dvojica čelnika sastanu i sjednu za stol biti boljih rezultata u našoj zajedničkoj odlučnosti u borbi protiv terorizma", rekao je.

Nigerija, zemlja s više od 200 milijuna stanovnika i oko 200 etničkih skupina, podijeljena je na pretežno muslimanski sjever i većinski kršćanski jug.

Islamistički pobunjenici poput Boko Harama ostavljaju za sobom u zemlji pustoš više od 15 godina ubijajući tisuće ljudi, ali njihovi napadi uglavnom su ograničeni na sjeveroistok zemlje u kojemu većinom živi muslimansko stanovništvo.

