ubijanje kršćana

Nigerija se oglasila nakon Trumpove prijetnje: 'Prihvaćamo pomoć, ali...'

M. Šu./Hina

02.11.2025 u 16:36

Boko Haram ubija tisuće stanovnika Nigerije/ilustracija
Boko Haram ubija tisuće stanovnika Nigerije/ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Audu Marte / AFP / Profimedia
Nigerija je u nedjelju objavila da prihvaća američku pomoć u borbi protiv islamističkih pobunjenika sve dok se poštuje njezin teritorijalni integritet, u odgovoru na prijetnje predsjednika Donalda Trumpa vojnom akcijom zbog, kako je rekao, zlostavljanja kršćana u toj zapadnoafričkoj zemlji.

Trump je u subotu rekao da je od ministarstva obrane zatražio da se pripremi za moguću "brzu" vojnu akciju u Nigeriji ne spriječi li ta najmnogoljudnija afrička zemlja ubijanje kršćana.

"Pozdravljamo američku pomoć sve dok ona priznaje naš teritorijalni integritet", rekao je za Reuters Daniel Bwala, savjetnik nigerijskog predsjednika Bole Tinubua.

Bwala je pokušao umanjiti napetost između dviju zemalja, unatoč tomu što je Trump Nigeriju nazvao "osramoćenom zemljom".

'Siguran sam da će do trenutka kada se ova dvojica čelnika sastanu i sjednu za stol biti boljih rezultata u našoj zajedničkoj odlučnosti u borbi protiv terorizma", rekao je.

Nigerija, zemlja s više od 200 milijuna stanovnika i oko 200 etničkih skupina, podijeljena je na pretežno muslimanski sjever i većinski kršćanski jug.

Islamistički pobunjenici poput Boko Harama ostavljaju za sobom u zemlji pustoš više od 15 godina ubijajući tisuće ljudi, ali njihovi napadi uglavnom su ograničeni na sjeveroistok zemlje u kojemu većinom živi muslimansko stanovništvo.

Iako su ubijeni kršćani, veliku većinu žrtava činili su muslimani, kažu analitičari.

U središnjoj Nigeriji često se sukobljavaju uglavnom muslimanski stočari i uglavnom kršćanski poljoprivrednici zbog pristupa vodi i pašnjacima, dok na sjeverozapadu zemlje naoružane skupine kontinuirano napadaju sela, otimajući stanovnike radi otkupnine.

