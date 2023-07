Nevrijeme poharalo Zagreb i okolicu: Vjetar lomio stabla u centru, Maksimiru, Sopotu...

“Zbog pada grane na naponsku mrežu na Maksimirskoj kod Jordanovca, putnike od Kvaternikovog trga do Dubrave prevoze autobusi. Zbog pada zaštitne ograde u zoni raskrižja Draškovićeve i Jurišićeve, u smjeru Trga bana Josipa Jelačića linije 11 i 12 prometuju preko Glavnog kolodvora. Također zbog pada grana na naponsku mrežu u Ulici grada Gospića, linije 2, 3 i 13 skraćene su do Heinzelove, a putnike od Heinzelove do Savišća prevoze autobusi. Zbog pada stabla na Sljemenskoj cesti, u prekidu je autobusna linija 140”, poručuju iz ZET-a.