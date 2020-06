Nevjerojatan preokret u istočnoj Europi: Dugo su odolijevali koroni, a sad ruše rekorde po broju novooboljelih. Što se to događa?

U usporedbi sa razvijenim Zapadom i Južnom Amerikom, istočna Europa - uz izuzetak Rusije i Ukrajine - pokazala se izrazito uspješnom u obuzdavanju pandemije Covida-19. Hrvatska i dalje služi kao svijetao primjer u borbi protiv koronavirusa, no neke zemlje na potezu od Baltičkog do Jonskog mora suočile su se proteklog vikenda sa znatnim, ponegdje i rekordnim porastom broja novozaraženih. Najgore je u Poljskoj i Makedoniji, no razloga za brigu trenutno imaju i Srbija te BiH

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izrazio je jutros zadovoljstvo time što je Hrvatska, kako je ustvrdio, jedina zemlja koja u ovom trenutku bilježi gužve na granici zbog stranih turista. Nešto kasnije ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je nova žarišta u regiji, ponavljajući da je oprez i dalje na prvom mjestu. 'Zahvaljujući oprezu imamo rezultate. I dalje moramo s pažnjom promatrati zbivanja u svijetu i biti pripravni na moguće događaje. Nadam se da velikog drugog vala neće biti - ako bude, bit ćemo spremniji', rekao je Beroš.

Komentirajući pogoršanje epidemiološke situacije u regiji, prof. dr. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju Kliničkog bolničkog centra Split, kaže da je takav razvoj događaja upravo odraz stalne strepnje da koronavirus neće jednostavno nestati iz populacije. 'Ova epidemija neće samo tako imati nekakav početak i kraj. Zahvaljujući pravodobnim mjerama Stožera civilne zaštite i radu epidemioloških službi, uspjeli smo staviti pod kontrolu širenje virusa unutar populacije, ali to ne znači da se novo žarište neće sutra pojaviti ako u Hrvatsku dođe netko, recimo, u inkubaciji i razboli se u idućih 14 dana, možda i asimptomatski', kaže dr. Ivić. Napominje da je redukcija socijalnog kontakta i dalje jedina razumna mjera u obrani od koronavirusa.

A što se događa u regiji? U Poljskoj je tijekom vikenda zabilježeno 1151 novozaraženih, što je rekordno povećanje u toj zemlji. Poljsko ministarstvo zdravstva potvrdilo je da se novo žarište razbuktalo u rudniku ugljena u Gornjoj Sleškoj, a dvije trećine svih novih slučajeva zaraze odnose se na rudare i članove njihovih obitelji. U toj pokrajini na jugu Poljske sada je na koronavirus pozitivno više od 4000 od ukupno gotovo 28.000 zaraženih.

Pogoršana je situacija i u Makedoniji. Samo tjedan nakon ukidanja većine restriktivnih mjera u četvrtak je nanovo uveden policijski sat zbog novih slučajeva zaraze koronavirusom. Naime ubrzo nakon otvaranja kafića, restorana i barova dnevne brojke novooboljelih prešle su stotinu, a rekordnih 179 registriranih slučajeva zabilježeno je u petak. U subotu i nedjelju prijavljeno je još 235 slučajeva, što je ukupnu brojku zaraženih u toj zemlji s 2,1 milijun stanovnika podignulo na 3152. Srbija je pak službeno smanjila broj zaraženih koronavirusom za čak 10 puta, odnosno za više od 4000 zabilježenih slučajeva, kako bi se stekli uvjeti za otvaranje granice prema Crnoj Gori. Tamošnji epidemiolozi tumače da su tim administrativnim potezom obuhvaćene zaražene osobe s jedinim negativnim nalazom u 28 dana, iako se broj novooboljelih u toj zemlji zapravo povećava - preko vikenda registrirano je 156 novih slučajeva zaraze. Situaciju u Srbiji nabolje je oslikao profesor Ognjen Radonjić: 'Opet raste broj zaraženih i to je dnevno 70-80, a sjećam se onog dana kada je bio povećan za 40 - dobili smo SMS poruku da nam prijete španjolski i talijanski scenarij, tako da se sad vi snađite.'

Opustiti se ne mogu ni stanovnici Bosne i Hercegovine, u kojoj je preko vikenda zabilježeno 67 novooboljelih, a neslavan rekord u posljednjih mjesec dana registriran je u četvrtak, s 43 nova slučaja zaraze koronavirusom. Nakon Tešnja kod Doboja, danas je prijavljeno novo mikrožarište - u Tuzlanskoj županiji obitava više od polovine od ukupno 31 novooboljelog u BiH u posljednja 24 sata.

Izrael ponovno zatvorio škole Nakon nekoliko tjedana zatišja zaraza se ponovno razbuktala i ponešto dalje, u Izraelu. Ondje je preko vikenda zabilježen 301 novi slučaj zaraze, a više od 120 škola ponovno je zatvorilo vrata zbog vala novooboljelih među učenicima i nastavnicima. Oko 17.500 učenika i nastavnika je u kućnoj izolaciji, a broj ukupno zaraženih toj zemlji s oko devet milijuna stanovnika upravo dostiže 18.000.

Dr. Ivić napominje da socijalna distanca podrazumijeva fizičku udaljenost na otvorenim prostorima, ali i nošenje zaštitne maske u zatvorenim prostorima. Iako pojedine zemlje preporučuju upravo nošenje maski, u Hrvatskoj to nije formalna preporuka. 'Nitko ne može reći koja je preporuka najbolja. U svakom slučaju, trebat će neko vrijeme dok se naš život ne uravnoteži s pandemijom. Pogledajte, Južna Amerika kipti od virusa... Jasno je da se moramo i dalje testirati, a najvažnije je svesti mogućnost širenja na najmanju moguću mjeru', kaže dr. Ivić. Već s prvim mjerama popuštanja u Hrvatskoj krenulo je i tradicionalno druženje na kavama. 'Vjerojatno unutar naše populacije sada nema rizika, ali bilo tko izvana može napraviti neprilike. S tim ćemo se morati naučiti živjeti. Ne znamo za razmjere onoga što nas čeka', upozorava dr. Ivić. Kaže da su u splitskoj Klinici za infektologiju i dalje osigurani svi uvjeti za izolaciju do 30 pacijenata, a računaju i na 40 kreveta na Odjelu za fizikalnu medicinu.