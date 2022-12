Neviđena situacija u Zadru: Gradonačelnik obustavio izvršenje proračuna za 2023.

Nakon što je propao sastanak s klubovima vijećnika, gradonačelnik Zadra Branko Dukić (HDZ) potpisao je u srijedu Odluku o obustavi izvršenja proračuna za 2023. godinu koji je većina u Gradskom vijeću prihvatila prošli tjedan sa svojim amandmanima

"A to nije ovaj koji su svojim amandmanima pretvorili u političko odlagalište nerazvrstanog, ali i opasnog otpada. Zakon nalaže da ja kao odgovorna osoba za izvršenje proračuna ne smijem prihvatiti izvršavanje nezakonitog akta. Dakle, ne smijem! Zato sam danas potpisao Odluku o obustavi izvršenja proračuna", rekao je gradonačelnik Dukić, predlagatelj proračuna.

"Zakon u ovom slučaju jasno upućuje na procedure usklađivanja akta, a to traje. Za to vrijeme slijedi provedba odluke o nužnom financiranju, a to je jednostavnim rječnikom rečeno - potpuna blokada Grada, rekao je Dukić i ocijenio kako će do konačnog usklađenja proračuna sa zakonom Zadar biti „održavan na aparatima“.

"Proračunska sredstva koristit će se tek na izvršenje ugovorenih obveza i tekuće održavanje. Svojim amandmanima oni su skinuli sredstva da Kneževa i Providurova palača nastave s radom. Realno, već u veljači ovaj kapitalni nacionalni kulturno-turistički EU projekt trebao bi zatvoriti vrata posjetiteljima. Hoće li biti šala kad se zatvori?, zapitao se Dukić. Također je spomenuo novac potreban za održavanje i plaćanje računa za javnu rasvjetu i za nastavak Ryanairovih letova.