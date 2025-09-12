Neugodna istina o hrvatskom zdravstvu: 'Nema bolnice koja nema duga'

Ministrica je prilikom posjeta Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana obišla bolničke odjele i sastala se s ravnateljstvom te naglasila kako je u zabočkoj bolnici vidljiv racionalan i stručan pristup.

Odgovarajući na novinarsko pitanje o dugovima bolnica, istaknula je da nema bolnice u Hrvatskoj koja nema duga prema veledrogeriji.

Ranije danas ministrica je održala sastanak s predstavnicima veledrogerija nakon kojeg je najavila da će u 'vrlo skorom roku' dati informaciju o dinamici rješavanja duga, koji iznosi više od 730 milijuna eura.

"Moja je obaveza da sve financijske probleme zdravstvenih ustanova razriješim, a da pacijenti to ne osjete. Ja bih poručila našim pacijentima da stvarno budu mirni”, naglasila je ministrica u Zaboku.