Netko je u Splitu postao bogatiji za više od 400.000 eura

M.Da.

27.01.2026 u 21:59

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: KIMMO BRANDT
Jedan igrač iz Splita je zaokružio kombinaciju 5+1 koja mu je donijela 409.452,70 eura u igri Eurojackpot

U 8. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 13, 18, 19, 29, 32 - 8, 9. Jedan igrač iz Splita zaokružio je kombinaciju 5+1 koja mu je donijela 409.452,70 eura, javlja Hrvatska lutrija.

Igrač je za 12 eura odigrao šest kombinacija igre Eurojackpot. Dobitni listić je uplaćen na prodajnom mjestu u Velebitskoj 125 u Splitu.

Sljedeće izvlačenje igre Eurojackpot je u petak 30. siječnja, a igrači će se imati priliku boriti za glavnu nagradu u iznosu od 17 milijuna eura. 

