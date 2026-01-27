Netko je u Splitu postao bogatiji za više od 400.000 eura

U 8. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 13, 18, 19, 29, 32 - 8, 9. Jedan igrač iz Splita zaokružio je kombinaciju 5+1 koja mu je donijela 409.452,70 eura, javlja Hrvatska lutrija .

Igrač je za 12 eura odigrao šest kombinacija igre Eurojackpot. Dobitni listić je uplaćen na prodajnom mjestu u Velebitskoj 125 u Splitu.



Sljedeće izvlačenje igre Eurojackpot je u petak 30. siječnja, a igrači će se imati priliku boriti za glavnu nagradu u iznosu od 17 milijuna eura.