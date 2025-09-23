čak 120 milijuna eura

Osvojen najveći dobitak u povijesti Eurojackpota!

M. Šu.

23.09.2025 u 22:40

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Hrvatska lutrija
Bionic
Reading

Netko u Njemačkoj usrećio se večeras sa 120 milijuna eura, što je najveći dobitak u povijesti Eurojackpota

U večerašnjem izvlačenju 76. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 7, 18, 31, 32, 33 - 10, 11, koji su nekome u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 120.000.000 eura.

To je ujedno i maksimalni iznos koji se može osvojiti, a ovo je sedmi put da je osvojen, priopćila je Hrvatska lutrija.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 26.09.2025., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

vezane vijesti

preporučujemo

u new yorku

u new yorku

Trump je bio izravan: NATO treba obarati ruske avione koji krše zračni prostor
supertajfun ragasa

supertajfun ragasa

[VIDEO] 'Kralj oluja' sije kaos u Aziji: Deseci nestalih nakon izlijevanja jezera na Tajvanu
ministar jasan

ministar jasan

Ništa od hrvatskog priznanja Palestine: 'Još nisu stvoreni uvjeti'

najpopularnije

Još vijesti