Osvojen najveći dobitak u povijesti Eurojackpota!

U večerašnjem izvlačenju 76. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 7, 18, 31, 32, 33 - 10, 11, koji su nekome u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 120.000.000 eura.

To je ujedno i maksimalni iznos koji se može osvojiti, a ovo je sedmi put da je osvojen, priopćila je Hrvatska lutrija.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 26.09.2025., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.