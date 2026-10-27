Rekordna izlaznost nije dala odgovor: Netanyahu i Eisenkot s vrlo malom razlikom

Izrael je pred ključnim odabirom - nastavkom 19-godišnje vladavine Benjamina Netanyahua ili promjeni vlasti u vrlo turbulentnom razdoblju na Bliskom istoku u cjelini.

Rekordna izlaznost, od čak 74,3 posto, jasan je pokazatelj stanja u zemlji. Nakon zatvaranja birališta, u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, objavljene su i prve izlazne ankete.

Stranka Likud premijera Benjamina Netanyahua osvojila je najviše glasova na izborima ali nijedan od dva izraelska politička tabora nema jasan put do formiranja vlade, pokazuje izlazna anketa Kanala 12.

Ta anketa pokazuje da blok stranaka predvođenih Židovima koje se protive Netanyahuu ima najveći blok i predviđa se da će osvojiti ukupno 52 mjesta, u usporedbi s 50 mjesta za stranke koje podržavaju premijera. Nijedna opcija nije blizu većine od 61 mjesta u Knessetu. Očekuje se da će stranke predvođene Arapima, koje se također protive Netanyahuu, osvojiti ukupno 18 mjesta, što je rekordan broj za njih.

Prema izlaznoj anketi, Likud će osvojiti 24 mjesta u Knessetu, dok će centristička oporbena stranka Yashar, koju predvodi njegov najveći suparnik, Gadi Eisenkot, osvojiti 22 mjesta.