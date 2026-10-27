Rekordna izlaznost nije dala odgovor: Netanyahu i Eisenkot s vrlo malom razlikom

Izlazne ankete na izborima u Izraelu pokazuju da stranka Likud Benjamina Netanyahua osvaja najviše mandata, ali da blok okupljen oko Gadija Eisenkota ima prednost
Izrael je pred ključnim odabirom - nastavkom 19-godišnje vladavine Benjamina Netanyahua ili promjeni vlasti u vrlo turbulentnom razdoblju na Bliskom istoku u cjelini.
Rekordna izlaznost, od čak 74,3 posto, jasan je pokazatelj stanja u zemlji. Nakon zatvaranja birališta, u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, objavljene su i prve izlazne ankete.
Stranka Likud premijera Benjamina Netanyahua osvojila je najviše glasova na izborima ali nijedan od dva izraelska politička tabora nema jasan put do formiranja vlade, pokazuje izlazna anketa Kanala 12.
Ta anketa pokazuje da blok stranaka predvođenih Židovima koje se protive Netanyahuu ima najveći blok i predviđa se da će osvojiti ukupno 52 mjesta, u usporedbi s 50 mjesta za stranke koje podržavaju premijera. Nijedna opcija nije blizu većine od 61 mjesta u Knessetu. Očekuje se da će stranke predvođene Arapima, koje se također protive Netanyahuu, osvojiti ukupno 18 mjesta, što je rekordan broj za njih.
Prema izlaznoj anketi, Likud će osvojiti 24 mjesta u Knessetu, dok će centristička oporbena stranka Yashar, koju predvodi njegov najveći suparnik, Gadi Eisenkot, osvojiti 22 mjesta.
Slično pokazuje i anketa Channela 13, koji ipak malo veću prednost daje Netanyahuu. Projektirana prednost Likuda nakon zatvaranja birališta prkosi tjednima anketa koje su uglavnom pokazivale da premijerova stranka zaostaje. Likud će osvojiti 25 mjesta u Knessetu, prema izlaznoj anketi, dok će Eisenkotova centristička oporbena stranka Yashar dobiti 23.
Ukupno se predviđa da će blok protiv Netanyahua osvojiti 53 mjesta, dok se predviđa da će desničarski vjerski blok predvođen Netanyahuom osvojiti 50. Očekuje se da će oba biti daleko od većine od 61 mjesta.
Očekuje se da će stranke predvođene Arapima, koje se također protive Netanyahuu, osvojiti rekordnih 17 mjesta.
Kan predviđa da će Likud osvojiti 25 mjesta od mogućih 120, u usporedbi s 21 za Yashar.
Općenito, predviđa se da će anti-Netanyahuov blok, predvođen Eisenkotom, osvojiti više mjesta, 53 od mogućih 120, u usporedbi s 50 za blok predvođen Netanyahuom.
Stranke predvođene Arapima, koje su protiv Netanyahua, ali nisu dio cionističkog anti-Netanyahuovog bloka, trebale bi osvojiti 17 mjesta.