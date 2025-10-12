Netanyahu: Velike pobjede su postignute, ali borba još nije gotova

"Zajedno smo postigli velike pobjede, pobjede koje su zapanjile cijeli svijet. I želim vam reći: posvuda gdje smo se borili, pobijedili smo, ali isto tako moram vam reći da borba nije gotova", rekao je Netanyahu u obraćanju naciji uoči očekivanog povratka talaca koje Hamas drži u Pojasu Gaze.

"Pred nama su još jako veliki sigurnosni izazovi. Neki naši neprijatelji pokušavaju se pregrupirati kako bi nas ponovno napali", naglasio je Netanyahu i dodao: "Vodimo o tome računa".

Povratak talaca, koji se očekuje u ponedjeljak, bit će "povijesni događaj" pun "tuge" i "radosti", rekao je.