Netanyahu: Velike pobjede su postignute, ali borba još nije gotova

V. B./Hina

12.10.2025 u 20:58

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: Profimedia / Autor: ALEX WONG / Getty images / Profimedia
Izrael je u dvije godine rata protiv Hamasa u Pojasu Gaze postigao "velike pobjede", ali "borba nije gotova", rekao je u nedjelju navečer izraelski premijer Benjamin Netanyahu

"Zajedno smo postigli velike pobjede, pobjede koje su zapanjile cijeli svijet. I želim vam reći: posvuda gdje smo se borili, pobijedili smo, ali isto tako moram vam reći da borba nije gotova", rekao je Netanyahu u obraćanju naciji uoči očekivanog povratka talaca koje Hamas drži u Pojasu Gaze.

"Pred nama su još jako veliki sigurnosni izazovi. Neki naši neprijatelji pokušavaju se pregrupirati kako bi nas ponovno napali", naglasio je Netanyahu i dodao: "Vodimo o tome računa".

Povratak talaca, koji se očekuje u ponedjeljak, bit će "povijesni događaj" pun "tuge" i "radosti", rekao je.

Netanyahu je također izrazio nadu da će u Izraelu unatoč "mnogobrojnim nesuglasicama" zavladati "jedinstvo srca".

Hamas treba do 11 sati u ponedjeljak osloboditi preostalih 48 talaca, živih ili mrtvih, koje je oteo tijekom upada u Izrael 7. listopada 2023. nakon čega je izbio rat u Gazi.

Izrael će zauzvrat pustiti na slobodu 250 palestinskih zatvorenika, uključujući brojne osuđene za smrtonosne protuizraelske napade i 1700 Palestinaca uhićenih u Pojasu Gaze od listopada 2023.

