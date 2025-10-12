Izrael najavio da će oslobađanje talaca iz Gaze početi u ponedjeljak

Očekuje se da će svih 20 živih talaca biti pušteno na slobodu zajedno i istovremeno, dodala je.

Glasnogovornica je rekla da će palestinski zatvorenici biti oslobođeni nakon što svi pušteni taoci budu preuzeti.

Hamas je ranije u nedjelju objavio da će početi oslobađati izraelske taoce u ponedjeljak ujutro kao što je dogovoreno sporazumom.

Sporazum između sukobljenih strana temelji se na planu od 20 točaka koji je predstavio američki predsjednik Donald Trump krajem rujna.