Većina država podržala teritorijalni integritet Ukrajine, evo koje nisu

Prvo je istaknuto, u kontekstu nuklearne elektrane Zaporižja, da 'upotreba nuklearne energije i nuklearnih instalacija mora biti sigurna, osigurana, zaštićena i ekološki prihvatljiva'. Također je napomenuto kako su neprihvatljive prijetnje upotrebom nuklearnog oružja.

Kao druga stavka navodi se da globalna sigurnost hrane ovisi i o pristupu lukama u Crnom i Azovskom moru zbog čega su neprihvatljivi i napadi na trgovačke brodove. Naposljetku 80 zemalja poziva da se odmah obavi potpuna razmjena zarobljenika te da se u Ukrajinu vrate 'deportirana i nezakonito raseljena ukrajinska djeca te svi ostali ukrajinski civili koji su bili nezakonito zatočeni'.

13 sudionica nije potpisalo deklaraciju

Deklaraciju je podržalo 80 od 93 zemlje koje su sudjelovale na samitu. Među zemljama koje ne podržavaju deklaraciju je i šest članica grupe G20 - Brazil, Meksiko, Saudijska Arabija, Južna Afrika, Indija i Indonezija. Uz navedene rezoluciju nisu podržali Armenija, Bahrein, Tajland, Libija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kolumbija i Vatikan, navodi dpa.

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju da su sudionici samita složili da će nastaviti raditi u posebnim skupinama te da će, kada budu spremni 'akcijski planovi za mir', biti otvoren put prema drugom samitu, prenosi Reuters.

'Složili smo se započeti raditi u posebnim skupinama nakon samita na konkretnim idejama, prijedlozima i scenarijima koji mogu vratiti sigurnost u različitim aspektima', rekao je ukrajinski čelnik na zajedničkoj konferenciji za novinare. 'Kada akcijski planovi za mir budu spremni i kada se razradi svaki korak, bit će otvoren put za drugi mirovni samit', dodao je.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je kako mir u Ukrajini 'neće biti postignut u jednom koraku, već će to biti putovanje'. 'To nisu bili mirovni pregovori jer (ruski predsjednik Vladimir) Putin nije ozbiljan glede okončanja rata, on inzistira na kapitulaciji, inzistira na ustupanju ukrajinskog teritorija - čak i teritorija koji danas nije okupiran'. kazala je.