SAD ponovno napao Iran, eksplozije odjekuju u više gradova

'Napadi slijede nakon nedavnih pokušaja napada IRGC-a na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu i na američke vojnike raspoređene u regiji', objavilo je Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) na platformi X.

Iranska državna televizija izvještava o eksplozijama na iranskom otoku Kešm, smještenom na sjevernoj strani tjesnaca.