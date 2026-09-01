SAD ponovno napao Iran, eksplozije odjekuju u više gradova

Američka vojska u utorak je priopćila da je izvela nove zračne napade na mete Iranske revolucionarne garde (IRGC)
'Napadi slijede nakon nedavnih pokušaja napada IRGC-a na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu i na američke vojnike raspoređene u regiji', objavilo je Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) na platformi X.
Iranska državna televizija izvještava o eksplozijama na iranskom otoku Kešm, smještenom na sjevernoj strani tjesnaca.
Provladina novinska agencija Nour News prenosi izvješća o eksplozijama u lučkim gradovima Bandar Abasu i Čabaharu.
Napadi slijede nakon vikenda tijekom kojeg je SAD gađao iranski otok Larak, a Teheran odgovorio raketnim napadima na dvije američke zračne baze u Jordanu.
Iako je ranije najavio američki odgovor na iranske napade, Trump je novinarima u ponedjeljak naglasio da oni ne predstavljaju povratak u rat punog opsega, a iranski izvor rekao je Reutersu da se radi o 'ograničenom i suzdržanom sukobu'.
No, najave obiju strana da će odgovarati na međusobne napade pokazuju koliko se brzo taj sukob, sve češće vođen putem sankcija, blokada i gospodarskog pritiska, može ponovno preliti u otvoreni rat.