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SAD ponovno napao Iran, eksplozije odjekuju u više gradova

Bi. S. / Hina

01.09.2026 u 19:55

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Američka vojska u utorak je priopćila da je izvela nove zračne napade na mete Iranske revolucionarne garde (IRGC)

'Napadi slijede nakon nedavnih pokušaja napada IRGC-a na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu i na američke vojnike raspoređene u regiji', objavilo je Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) na platformi X.

Iranska državna televizija izvještava o eksplozijama na iranskom otoku Kešm, smještenom na sjevernoj strani tjesnaca.

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Provladina novinska agencija Nour News prenosi izvješća o eksplozijama u lučkim gradovima Bandar Abasu i Čabaharu.

Napadi slijede nakon vikenda tijekom kojeg je SAD gađao iranski otok Larak, a Teheran odgovorio raketnim napadima na dvije američke zračne baze u Jordanu.

Iako je ranije najavio američki odgovor na iranske napade, Trump je novinarima u ponedjeljak naglasio da oni ne predstavljaju povratak u rat punog opsega, a iranski izvor rekao je Reutersu da se radi o 'ograničenom i suzdržanom sukobu'.

No, najave obiju strana da će odgovarati na međusobne napade pokazuju koliko se brzo taj sukob, sve češće vođen putem sankcija, blokada i gospodarskog pritiska, može ponovno preliti u otvoreni rat.

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