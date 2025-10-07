Neslužbeno: Za šefa Vrhovnog suda stigla jedna kandidatura

U ponoć je istekao rok za prijavu kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, koji je bez čelnog čovjeka već 7 mjeseci, od smrti Radovana Dobronića
Državno sudbeno vijeće (DSV) 5. rujna je u Narodnim novinama objavilo treći javni poziv te poništilo poziv od 4. srpnja, nakon što je predsjednik Zoran Milanović sredinom kolovoza priopćio da Hrvatskom saboru neće predložiti profesoricu sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandru Maganić.
Kako neslužbeno doznaje HRT - zasad je pristigla jedna kandidatura, ali - ona ne udovoljava uvjetima.
Službeno - kandidature za čelno mjesto u Vrhovnom sudu objavit će Državno sudbeno vijeće i prijave proslijediti Uredu predsjednika, koji bi nakon toga trebao zatražiti mišljenja Opće sjednice Vrhovnog suda i saborskog Odbora za pravosuđe.
Plenković: Čekamo da se javi netko prihvatljiv jednoj i drugoj strani
Upitan je li imao kontakta s predsjednikom Zoran Milanovićem, na čiji se prijedlog bira predsjednika Vrhovnog suda, premijer Andrej Plenković je rekao da je zadnji put Milanović ignorirao kandidatkinju i nije je ni uputio u proceduru prema nadležnom saborskom odboru za pravosuđe niti Općoj sjednici Vrhovnog suda.
Na novinarsku konstataciju da je Vrhovni sud obezglavljen te je neminovno da se izabere predsjednika suda, tek dogovorom Banskih dvora i Pantovčaka, premjer je poručio da dogovora nema: 'On predlaže, a saborska većina odlučuje, Sabor je taj koji bira predsjednika Vrhovnog suda'.
Situacija u kojoj je Vrhovni sud bez predsjednika ga ne zabrinjava jer sutkinja Vrhovnog suda sa iskustvom Gordana Jalšovečki, prema njegovim riječima - jako dobro obavlja funkciju v.d. predsjednice.
'U međuvremenu, kao što vidite, održani su i lokalni izbori, čini mi se da je jedan drugi sudac obavio posao na čelu predsjednika izbornog povjerenstva, prema tome sve se događa. Ovdje samo čekamo da se javi netko prihvatljiv jednoj i drugoj strani, nije to tako komplicirano', kaže Plenković.
Poručio je da su postavili sustav koji potiče najbolje hrvatske pravnike koji ispunjavaju uvjete da se javljaju: 'To je cijeli smisao. Neko se mora javiti'. Podsjetio je da su se za dužnost predsjednika Vrhovnog suda ranije javljali i neki od najboljih sudaca tog suda 'pa onaj koji je ustavom definiran da predlaže te ljude nije predlagao'. 'Znači, ovi drugi suci i kandidati potencijalni prate te obrasce ponašanja. Nije to do nas', poručio je premijer.