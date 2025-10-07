Neslužbeno: Za šefa Vrhovnog suda stigla jedna kandidatura

Državno sudbeno vijeće (DSV) 5. rujna je u Narodnim novinama objavilo treći javni poziv te poništilo poziv od 4. srpnja, nakon što je predsjednik Zoran Milanović sredinom kolovoza priopćio da Hrvatskom saboru neće predložiti profesoricu sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandru Maganić.

Kako neslužbeno doznaje HRT - zasad je pristigla jedna kandidatura, ali - ona ne udovoljava uvjetima.

Službeno - kandidature za čelno mjesto u Vrhovnom sudu objavit će Državno sudbeno vijeće i prijave proslijediti Uredu predsjednika, koji bi nakon toga trebao zatražiti mišljenja Opće sjednice Vrhovnog suda i saborskog Odbora za pravosuđe.

Plenković: Čekamo da se javi netko prihvatljiv jednoj i drugoj strani

Upitan je li imao kontakta s predsjednikom Zoran Milanovićem, na čiji se prijedlog bira predsjednika Vrhovnog suda, premijer Andrej Plenković je rekao da je zadnji put Milanović ignorirao kandidatkinju i nije je ni uputio u proceduru prema nadležnom saborskom odboru za pravosuđe niti Općoj sjednici Vrhovnog suda.

Na novinarsku konstataciju da je Vrhovni sud obezglavljen te je neminovno da se izabere predsjednika suda, tek dogovorom Banskih dvora i Pantovčaka, premjer je poručio da dogovora nema: 'On predlaže, a saborska većina odlučuje, Sabor je taj koji bira predsjednika Vrhovnog suda'.