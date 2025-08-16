Neočekivan intenzivan monsun ubio više od 320 ljudi u Pakistanu: Sve se odvilo u 48 sati

U protekla dva dana, smrtonosne bujične kiše pogodile su više okruga planinske sjeverne pokrajine Hiber-Pahtunkve, u kojoj je zabilježeno 307 smrtnih slučajeva, što je polovica svih smrti ove sezone monsuna, prema podacima Uprave za upravljanje katastrofama.

Većina žrtava odnesena je bujičnim poplavama, a umrle su kad su im se urušile kuće, od strujnog udara ili udara groma.

U ovoj pokrajini koja graniči s Afganistanom i u kojoj još pada intenzivna kiša, više od 2000 spasilaca radi na pronalasku preživjelih ili izvlačenju tijela zakopanih ispod ruševina, rekao je u subotu za AFP Bilal Ahmad Faizi, glasnogovornik spasilačke službe te pokrajine.

„Obilne kiše, klizišta i blokirane ceste otežavaju pristup kolima hitne pomoći, a spasioci se kreću pješice“, dodao je.