Neočekivan intenzivan monsun ubio više od 320 ljudi u Pakistanu: Sve se odvilo u 48 sati

M.Č./Hina

16.08.2025 u 10:36

Monsun u Pakistanu.
Monsun u Pakistanu. Izvor: EPA / Autor: AMIRUDDIN MUGHAL
Spasioci u subotu vade zatrpana tijela ljudi na sjeveru Pakistana, gdje je neuobičajeno intenzivan monsun ubio više od 320 ljudi u 48 sati

U protekla dva dana, smrtonosne bujične kiše pogodile su više okruga planinske sjeverne pokrajine Hiber-Pahtunkve, u kojoj je zabilježeno 307 smrtnih slučajeva, što je polovica svih smrti ove sezone monsuna, prema podacima Uprave za upravljanje katastrofama.

Većina žrtava odnesena je bujičnim poplavama, a umrle su kad su im se urušile kuće, od strujnog udara ili udara groma.

U ovoj pokrajini koja graniči s Afganistanom i u kojoj još pada intenzivna kiša, više od 2000 spasilaca radi na pronalasku preživjelih ili izvlačenju tijela zakopanih ispod ruševina, rekao je u subotu za AFP Bilal Ahmad Faizi, glasnogovornik spasilačke službe te pokrajine.

„Obilne kiše, klizišta i blokirane ceste otežavaju pristup kolima hitne pomoći, a spasioci se kreću pješice“, dodao je.

