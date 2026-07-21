Neobični savjeti iz Danske: Budite mirno, uspostavite kontakt očima

Naime, kako piše The Guardian, jedno dansko mjesto popularno među turistima objavilo je niz uputa namijenjenih turistima, kako se ponašati u slučaju da susretnu vuka u divljini.

Među ostalima, turistima se savjetuje da se umire, uspostave kontakt očima, ako je moguće fotografiraju životinju te, ako se sama ne udalji, pokušaju ju preplašiti mahanjem rukama, pljeskanjem i vikanjem. Savjetuje im se i da ne prate vuka koji se približava te da mu ne okreću leđa.

'Gledajte izravno u njega kako biste pokazali dominaciju', stoji u savjetima.