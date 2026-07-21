namijenjeno turistima

Neobični savjeti iz Danske: Budite mirno, uspostavite kontakt očima

M.Či.

21.07.2026 u 22:06

Vuk
Vuk Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Turisti koji posjećuju Dansku dobili su neobične upute danske vlade, kako se ponašati prilikom susreta s posebnim stanovnicima te države

Naime, kako piše The Guardian, jedno dansko mjesto popularno među turistima objavilo je niz uputa namijenjenih turistima, kako se ponašati u slučaju da susretnu vuka u divljini.

Među ostalima, turistima se savjetuje da se umire, uspostave kontakt očima, ako je moguće fotografiraju životinju te, ako se sama ne udalji, pokušaju ju preplašiti mahanjem rukama, pljeskanjem i vikanjem. Savjetuje im se i da ne prate vuka koji se približava te da mu ne okreću leđa.

'Gledajte izravno u njega kako biste pokazali dominaciju', stoji u savjetima.

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Ako slučajno dođe do napada, savjet je - pružiti maksimalan otpor udaranjem, šutiranjem te korištenjem tupog oružja.

Iako se vukovi rijetko približavaju ljudima, u području oko turističke destinacije Oksbøl, viđeno je nekoliko mladunaca. Stoga su općina Varde i turistička zajednica podijelili letke oko kuća za odmor, kampova i turističkih ureda u kojima borave turisti. Savjetuju da djeca mlađa od 10 godina budu u pratnji odrasle osobe u tom području.

Inače, vukovi su dulje od 13 tisuća godina bili nastanjeni u Danskoj, no intenzivan izlov ostavio je Dansku bez vukova gotovo 200 godina. No oni su se počeli vraćati 2012. godine i sad se procjenjuje da ih na Jutlandu živi 49.

Vukovi su zaštićena vrsta u Europskoj uniji.

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