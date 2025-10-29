Neobična akcija vatrogasaca: 'Mali divlji susjed je prilično glasno režao'

'Danas smo imali posebnu intervenciju – na poziv Dumovca stigli smo pomoći jezavcu koji se nesretno zapeo u ogradi na Ilirskom trgu. Uz pomoć hidrauličnog alata uspjeli smo ga osloboditi – i to unatoč njegovom, moramo priznati, prilično glasnom režanju . Bio je itekako alive and kicking, bome! Naš mali divlji susjed sada je u sigurnim rukama stručnjaka koji će se pobrinuti za njegovo potpuno zbrinjavanje', objavili su zagrebački vatrogasci na Facebooku.

Jazavca je preuzela terenska služba Skloništa za nezbrinute životinje. Građani koji su je pozvali, rekli su da je jazavac na Ilirskom trgu bio nekoliko dana te da su vjerovali da će sam otići.

'Djelatnik Skloništa na krznu jazavca je opazio malo krvi. Životinja se vjerojatno ozlijedila dok se pokušavala sama osloboditi, odnosno izvući iz ograde. Zbog toga je jazavac odvezen u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba gdje će ga veterinari temeljito pregledati i pokušati mu pomoći', rekli su za Jutarnji list iz Dumovca.