'Ne može ravnatelj HZJZ-a odlučivati hoće li ili neće početi školska godina'

Zastupnik Domovinskog pokreta Zlatko Hasanbegović komentirao je rad Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu u čemu se podosta slaže s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem

Komentirajući je li donošenje Zakona o obnovi Zagreba prilika za cjelovitu obnovu, rekao je: "Kad smo dobili uvid u cjelinu zakona, postavlja se koji je njegov stvarni cilj i svrha. Ako je riječ o građevinskom krpanju, postavlja se pitanje je li uopće bio potreban jer se ta razina obnove mogla postići i manjim izmjenama postojećeg zakona o gradnji. Zagrebačka donjogradska jezra je zapuštena već više desetljeća, od 1945. u osnovi se nije ulagalo ništa, no taj zakonski ideal ne može biti samo popis želja, već zakon mora propisivati jasne obveze, procedure kako doći do ideala cjelovite obnove. U pozadini se krije ključno pitanje tko će to financirati, koja je cijena ukupne obnove, iz zakona je jasno da taj novac ne posotji. Imamo neku vrstu natjecanja u demagogiji i populizmu i stvaranja kod građana iluzije da postoji taj novac i da ga je moguće utrošiti u tim Djed Mraz omjerima 80% državne potpore i 20% obveze vlasnika. Iz zakona to nije jasno, osim što je potpuno jasno da taj novac ne postoji. Riječ je o jeftinom predizbornom populizmu. I drugo, što je s obnovom javne državne i gradske imovine, za to nije bio potreban zakon. Neke roditelje više zanima što će biti sa školama, oštećenim bolnicama, nego hoće li im država navodno dotirati sredstva za popravljanje dimnjaka."

Smatra da se građani već sad oslanjaju na sebe i da nam treba "provediv, racionalan zakon, a ne opterećianje predizbornim kombinatorikama". Spomenuo je i da postoje dvojbe oko označavanja sigurnosti nekretnina nakon potresa, a time se u pitanje dovode prioriteti: