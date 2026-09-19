Trumpova zabrana stupila na snagu: Novinarka pokušala ući u Bijelu kuću no dočekalo ju iznenađenje

Novinarima CNN-a, Politica i MS NOW-a u subotu je onemogućen ulazak u Bijelu kuću, dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da tim trima medijima zabranjuje pristup zbog izvještavanja koje naziva 'lažnim vijestima'. Novinarima su deaktivirane, a nekima i oduzete akreditacije za ulazak u kompleks Bijele kuće.
Reporterka MS NOW-a Akayla Gardner i fotograf pokušali su u subotu ujutro ući u kompleks, no njihove akreditacije više nisu prolazile na kontroli. Gardner je rekla da joj je službenik potom zatražio da preda akreditaciju.
'Službenik me zamolio da mu predam akreditaciju. Rekao je da je deaktivirana', ispričala je Gardner.
Na pitanje zbog čega joj nije dopušten ulazak, službenik joj je, prema njezinim riječima, odgovorio da je odluka donesena na višoj razini.
Gardner je dodala da je akreditacija producentice MS NOW-a istodobno i dalje funkcionirala te je ona mogla ući u Bijelu kuću. Objašnjenje za tu razliku nije dobila.
I CNN je potvrdio da je njegovoj novinarki Betsy Klein u subotu odbijen ulazak. Klein je rekla da joj je agent Tajne službe priopćio da joj je akreditacija deaktivirana te ju je potom oduzeo.
Kasnije tijekom jutra Politico je objavio da je i njihovoj novinarki Cheyenne Haslett odbijen ulazak te da joj je Tajna služba poništila propusnicu.
Trump: 'Pišu fikciju i laži'
Trump je u petak objavio da CNN-u, MS NOW-u i Politicu zabranjuje pristup Bijeloj kući, optužujući ih za kontinuirano izvještavanje koje on naziva 'lažnim vijestima'.
Nije izdvojio konkretan članak ili prilog koji je doveo do takve odluke, već je naknadno rekao da je riječ o kumulativnom učinku njihova izvještavanja tijekom posljednjih nekoliko godina.
Trump je pritom naznačio da bi zabrana mogla biti proširena i na druge medije. Govoreći o tome tko bi mogao biti sljedeći, prozvao je i The New York Times te The Washington Post.
Mediji najavljuju obranu svojih prava
Sva tri pogođena medija usprotivila su se Trumpovoj odluci, tvrdeći da se njome krše prava zajamčena Prvim amandmanom američkog Ustava. CNN je poručio da njegovi novinari imaju ustavno pravo izvještavati bez ometanja ili uplitanja vlasti te Trumpovu zabranu nazvao nezakonitim napadom na temeljno i ustavom zaštićeno pravo.
Glavni urednik Politica Jonathan Greenberger poručio je zaposlenicima da redakcija stoji iza svojih novinara i da će odlučno braniti njihova prava zajamčena Prvim amandmanom.
MS NOW također je najavio da će poduzeti potrebne korake kako bi zaštitio svoja ustavna prava i ulogu neovisnog novinarstva.
Trumpova odluka izazvala je kritike organizacija koje se bave zaštitom slobode medija. Reporters Committee for Freedom of the Press ocijenio je zabranu neustavnom te očekuje da će biti osporena pred sudovima.