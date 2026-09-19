Trumpova zabrana stupila na snagu: Novinarka pokušala ući u Bijelu kuću no dočekalo ju iznenađenje

Novinarima CNN-a, Politica i MS NOW-a u subotu je onemogućen ulazak u Bijelu kuću, dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da tim trima medijima zabranjuje pristup zbog izvještavanja koje naziva 'lažnim vijestima'. Novinarima su deaktivirane, a nekima i oduzete akreditacije za ulazak u kompleks Bijele kuće.

Reporterka MS NOW-a Akayla Gardner i fotograf pokušali su u subotu ujutro ući u kompleks, no njihove akreditacije više nisu prolazile na kontroli. Gardner je rekla da joj je službenik potom zatražio da preda akreditaciju. 'Službenik me zamolio da mu predam akreditaciju. Rekao je da je deaktivirana', ispričala je Gardner.

Here's MS NOW reporter @gardnerakayla describing her arrival at the White House this morning. Her badge didn't work. "The officer asked me to hand over my badge. He said that it was disabled. I asked why I was not able to get inside. He said it was above him." pic.twitter.com/Bfgz6ICm7P — Brian Stelter (@brianstelter) September 19, 2026

Na pitanje zbog čega joj nije dopušten ulazak, službenik joj je, prema njezinim riječima, odgovorio da je odluka donesena na višoj razini.

CNN and MSNow correspondents doing live hits across the street from the White House after their credentials were yanked this morning. pic.twitter.com/ANMJyIty1P — Andrew Leyden (@PenguinSix) September 19, 2026

Gardner je dodala da je akreditacija producentice MS NOW-a istodobno i dalje funkcionirala te je ona mogla ući u Bijelu kuću. Objašnjenje za tu razliku nije dobila. I CNN je potvrdio da je njegovoj novinarki Betsy Klein u subotu odbijen ulazak. Klein je rekla da joj je agent Tajne službe priopćio da joj je akreditacija deaktivirana te ju je potom oduzeo.

CNN reporter Betsy Klein was denied access at the White House on Saturday morning and her press pass was seized, one day after President Donald Trump announced that he was "banning" CNN, MS NOW and Politico. https://t.co/zqx4UsY65S pic.twitter.com/uL2Yy7NnR2 — CNN (@CNN) September 19, 2026