Bačić: Sindikati bi trebali prihvatiti i dogovoriti konačan stav kako bi se prekinulo sa štrajkom

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić rekao je u utorak kako se nada da će se štrajk obrazovnih sindikata privesti kraju kako bi započela škola te istaknuo da bi sindikati trebali "prihvatiti i dogovoriti konačan stav" kako bi se prekinulo s štrajkom

„Sindikati bi trebali prihvatiti i dogovoriti konačan stav kako bi se prekinulo s štrajkom”, rekao je Bačić novinarima nakom saborskog Kluba HDZ-a. Naveo je i da ih je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izvijestio o dosadašnjem tijeku pregovora s obrazovnim sindikatima, ali nisu razgovarali o pojedinostima pregovora koji su trenutno u Vladi.

"To ipak treba ostaviti da se to na razini predstavnika Vlade i sindikata raspravi i usuglasi. Nadam se da bi to trebalo privesti kraju i da škola doista započne", rekao je Bačić.