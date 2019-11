Nastavnici otvoreno o stanju u obrazovanju: 'Naša profesija se omalovažava i podcjenjuje. Danas je u Hrvatskoj prestižno zanimanje ono blagajnice u drogeriji'

Štrajk u osnovnim i srednjim školama traje već 30 dana, a dogovor između sindikata i Vlade još uvijek nije izgledan. Kako bi ostvarili svoje zahtjeve, prosvjetari su krenuli u opći štrajk i time poručili da ne odustaju, a podržalo ih je 49 sindikata. Porazgovarali smo s nastavnicima koji su nam iz osobnog iskustva ispričali zašto štrajkaju

'Dugo smo šutjeli i slušali svakakve komentare na naš račun, radili smo u svakakvim uvjetima. Upravo zbog te naše djece. Naši sindikati dvije godine pokušavaju prezentirati to kako prosvjetari ne mogu imati najmanji koeficijent složenosti posla među visokoobrazovanim zaposlenicima javnog sektora, ali stalno nailaze na zid. Takav odnos prema sindikatima, a time i prema nama, stvorio je bunt u ljudima', objašnjava i dodaje da bit štrajka nije novac, već borba za dostojanstvo, 'u nama se rodio prkos'.

Na prvom mjestu isključivo su im učenici te smatra kako je došlo vrijeme da ih nauče najvažniju lekciju.

'Volimo tu našu djecu, ona su dio naših života, brinemo se o njima, znamo njihove životne priče, nosimo kući njihove probleme, radujemo se njihovim uspjesima. Došlo je vrijeme da naše učenike naučimo možda najvažniju lekciju Škole za život! Želimo da nas gledaju kako se ovaj put borimo za sebe, ali i za pravednije društvo od onog koje imamo', ističe Nikolić.

Da nije novac u pitanju, govori i profesor hrvatskog jezika Ilija Barišić u III. gimnaziji u Zagrebu, navodeći kako su emocije pogonsko gorivo ovog štrajka, a da je način na koji su se vladajući odnosili prema njima u štrajku samo pridonio tome da goriva ima napretek. 'Ovaj štrajk nije samo zbog novca. Da se radi samo o novcu, ne bismo bili toliko složni i ne bismo toliko ustrajali u ovome.'

'Godinama se zanemaruje sektor obrazovanja'

Profesorica povijesti i talijanskog jezika Ana Nikolić objašnjava kako prosvjeta šuti već desetljećima, odnosno učitelji i profesori su tijekom tih desetljeća pristali na puno toga što nisu smatrali pravednim, kao što je smanjenje plaća kad je to bilo potrebno, te na sva dodatna opterećenja i zaduženja.

'Pristali smo i na reformu obrazovanja, iako se o nama i našim pravima ni tada nije govorilo, jer mi najbolje znamo koliko naše škole trebaju tu reformu', govori.

Smatra kako je posao u prosvjeti podcijenjen jer većinu zaposlenika čine žene.

'Još jednu stvar naglasila bih jer se malo spominje. U prosvjeti uglavnom rade žene. To je jedan od glavnih razloga zašto je toliko i podcijenjen naš posao. Ali žene danas mijenjaju svijet, žene protestiraju, bore se, postale su nositelji ideje o drugačijem svijetu koji počiva na načelima poštovanja, jednakosti i socijalne pravde.'

Potvrđuje to profesor hrvatskog jezika Ilija Barišić ističući kako se godinama zanemaruje sektor obrazovanja, a Vlada potpuno ignorira zahtjev za ispravljanjem dugogodišnje nepravde te je 'započela perfidni medijski rat ocrnjivanja i blaćenja prosvjete, čiji je dio selektivno i manipulativno plasiranje brojki o našim primanjima i o rastu plaća (dobrim dijelom vraćanju oduzetog)'.

'Da biste dobili najbolje moguće profesore u školama, vaše zanimanje treba biti prestižno. A mi imamo to da je danas u Hrvatskoj prestižno zanimanje ono blagajnice u drogeriji'

Profesorica njemačkog jezika Dinka Štiglmayer Bočkarjov kao glavni problem ističe to što ih se ne vrednuje, što se ne priznaje njihov rad i trud.

'Naš posao nije samo održavanje nastave. Imamo pripreme i prije i poslije nastave. Ljudi ne znaju da se za svaku skupinu i grupu morate prilagoditi trenutnoj situaciji. To je ono što ljudi ne vide, a to je ono što boli. Smatram to velikom nepravdom je nitko ne valorizira naš rad ni materijalno ni riječima, a tužno je da nam stalno govore da ništa ne radimo', objašnjava.