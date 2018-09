Narod odlučuje: Kuščević se ponaša poput komunističkog totalitarista

Inicijativa "Narod odlučuje" ponovno je u subotu zatražila da im se omogući da imaju svoje promatrače prilikom provjere vjerodostojnosti potpisa za referendum o promjeni izbornog sustava, koje provjerava Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS).

Članica Organizacijskog odbora Inicijative "Narod odlučuje" Natalija Kanački izjavila je na konferenciji za novinare ispred sjedišta APIS-a kako njihovo nepovjerenje nije usmjereno prema djelatnicima APIS-a ili bilo kojeg ministarstva nego prema politici koju te institucije provode. Ustvrdila je da Inicijativi Narod odlučuje, kao zainteresiranoj strani treba omogućiti promatranje, kako bi se spriječile moguće manipulacije.

"Referendum nije u interesu države, to je sam ministar rekao. Mi smo druga zainteresirana strana i imamo pravo stajati tamo, to nalaže sva europska procedura. Najveća mogućnost za netransparentnost na svim izborima i referendumima je upravo mjesto prebrojavanja glasova i potpisa. Zato postoje promatrači, jer je to najosjetljivije mjesto i ako nema trećih nepristranih osoba, mi ne znamo što se tamo događa", ustvrdila je Kanački.