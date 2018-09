'Narod odlučuje' traži da im se omogući promatranje provjere potpisa

Građanska inicijativa Narod odlučuje u subotu se na konferenciji za novinare ispred Ministarstva uprave usprotivila najavi ministra uprave Lovre Kuščevića koji je rekao da neće biti njihovih promatrača pri provjeri potpisa za raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava, nego će se sklopiti ugovor s tvrtkom koja će to učiniti.

Član Organizacijskog odbora incijative Hrvoje Pende je podsjetio da su ministru Kuščeviću prije mjesec dana poslali zahtjev za promatranje provjere potpisa, na što se on oglušuje i ne pristaje. Pende je rekao da u inicijativi to smatraju jednim "netransparentnim postupanjem koji je u potpunosti suprotno onime što predlažu međunarodne institucije, a posebno Venecijanska komisija kada govori o referendumskom procesu".

Smatraju da nema nikakvih argumenata kojima bi se zabranilo predstavnicima inicijative da promatraju provjeru potpisa i da sve to bude transparentno, a s druge strane ima jako puno argumenata za to, a najvažnije je to načelo transparentnosti. U Inicijativi drže da to jedini način da se spriječi upletanje politike u taj proces. Također kažu kako je važno da prema javnosti to bude što transparentnije, posebno ako se uzme u obzir da je sam ministar Kuščević tijekom prikupljanja potpisa govorio protiv inicijative, referendumskih pitanja i same organizacije.