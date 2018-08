Bandić: Živim svoj altruizam koji nema granica i ne vidim tu ništa sporno

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u četvrtak se nije ispričao ženama zbog seksističkog ispada, kada je rekao da bi on bio 'najbolja žena jer svima daje', jer u tome ne vidi ništa sporno, te je poručio da je 'njegov altruizam širok i velik'

Zagrebačkog gradonačelnika novinari su danas pitali hoće li se ispričati zbog takve poruke ženama i smatra li to primjerenim s obzirom na svoju političku dužnost, a on je odgovorio: "Bandićev altruizam koji živi cijeli život je širok i velik. Oni koji se ne mogu uklopiti u to, ja im nisam kriv. Tko se prepoznao u tome, prepoznao, a tko nije, Bože moj. Ja živim svoj altruizam i moj altruizam nema granica i ne vidim tu ništa sporno".