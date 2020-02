Narančasta i crvena upozorenja za cijelu Hrvatsku; očekuje nas olujan i orkanski vjetar

DHMZ je putem Meteoalarma za čitavu Hrvatsku za srijedu izdao narančasta i crvena upozorenja zbog olujnog, ali i mogućnosti orkanskog vjetra

Diljem unutrašnjosti, od Slavonije i Baranje, preko Zagorja i Međimurja te šireg zagrebačkog područja pa do Banovine, Like i Gorskog kotara mogući su opasni naleti vjetra do 110 kilometara na sat, zbog čega su za sva ova područja izdane narančaste uzbune.

'Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom', navodi DHMZ u upozorenju.