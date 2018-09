Završen remont i dodatna ispitivanja: Napokon se otvara bazenski kompleks Svetice

Od ponedjeljka 1. listopada otvara se bazenski kompleks Svetice s wellness centrom. Građani i djeca mogu sudjelovati i u raznim programima za sve životne dobi, izvijestili su iz Zagrebačkog holdinga

Tako je najmlađima namijenjeno plivanje bebe ribe i bebe vidre, djeca mogu učiti plivati u školi plivanja i usavršavanja, a odrasli na tečaju plivanja. Starijim osobama omogućen je pak program zdravstvenog plivanja i korektivnog vježbanja.

Radno vrijeme bazena je radnim danom od 6 do 22 sata, subotom od 11 do 19 sati te nedjeljom od 13 do 20 sati, a radno vrijeme wellnessa je od ponedjeljka do petka od 8 do 22 sata te vikendom od 10 do 23 sata.