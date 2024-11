U Varaždinu svečano otvoren Ice Wonderland Ledeni park, pogledajte kako izgleda

Za tjedan dana ćemo otvoriti sve ostale sadržaje uključujući i Grad Djeda Mraza kao i 40 adventskih kućica. Varaždin je prošle godine svugdje neslužbeno proglašen, i po svim mogućim medijima, najboljim adventom. Stalno dobivamo sve moguće neslužbene nagrade, no već tri godine mi nismo dobili ni jednu službenu nagradu resornog ministarstva ili Vlade RH, rekao je Bosilj.

Dodao je kako Varaždin posebne napore ulaže na turističkom planu i to daje rezultate.

Već sada za 7. prosinca imamo najave dolaska više od 20 autobusa iz Slovenije, Austrije, Mađarske i ostalih okolnih zemalja. Varaždin će ovih 40-tak dana adventa biti prepun, rekao je varaždinski gradonačelnik. Možemo reći da je Advent neka vrsta zimskog Špancirfesta, zaključio je.

Radno vrijeme varaždinskog klizališta Wonderland Ledeni park je svakodnevno od 10 do 21 sati odnosno petkom i subotom do 23 sata, dok će na Božić i Novu godinu klizalište raditi od 14:30 do 21:30 sati. Inače, klizalište na Kapucinskom trgu samo je dio bogate ponude ovogodišnjeg Adventa u Varaždinu za kojeg u Turističkoj zajednici ističu da je sadržajima i programom najbogatije dosada.