Napeto u ZTC-u: Radnici prijete štrajkom, uprava ih testira na alkohol. Tko će održavati MiG-ove?

Kako neslužbeno doznajemo, nakon što je sindikat prije mjesec dana poslao upozorenje pred štrajk, uprava je naložila više testiranja djelatnika na alkohol nego što je to prethodno bilo uobičajeno, odnosno u tri dana alkotestirano je više od 40 radnika. Iako su sva testiranja bila negativna, među radnicima raste nezadovoljstvo jer to smatraju nekom vrstom kazne, a naglašavaju da je u posljednjih desetak godina bilo otprilike jedno ili dva alkotestiranja godišnje. Upitali smo upravu ZTC-a, na čelu koje je Ivica Vidović , koji je razlog naglom masovnom alkotestiranju, a odgovoreno nam je da se u ZTC-u radi prevencije redovito provodi alkotestiranje.

Dugogodišnji problemi u ZTC-u, tvrtki koja održava borbene avione MiG-21, helikoptere Mi-171, Bell 206, ali i protupožarne kanadere i zračne traktore te još neke letjelice - od malih plaća u odnosu na one u konkurentskim tvrtkama u Europi do višegodišnjeg lošeg vođenja, iz kojeg se ne vidi što se s tvrtkom želi postići - rezultirali su i odlaskom mnogih stručnih kadrova. ZTC je, naime, iako mu je primarna djelatnost održavanje borbenih letjelica Hrvatske vojske i onih za protupožarnu sezonu, skinut s liste tvrtki od posebnog strateškog značenja, a gotovo dva desetljeća priča se o mogućnosti privatizacije, odnosno ulaska stranog partnera, širenja poslovanja, dobivanja certifikata, no od svega toga zasad nije bilo ništa. S druge strane se tijekom godina za tvrtku vezalo mnogo afera, od kojih su u javnosti najjače odjeknule one o problemima s pripremom protupožarnih zrakoplova za sezone požara posljednjih nekoliko godina. Uprava je donekle krpala probleme angažirajući umirovljene bivše djelatnike tvrtke da bi se sve letjelice uspjele pripremiti za sezonu. Iako to ne može predstavljati trajno rješenje, iz odgovora ZTC-a može se zaključiti da će mu pribjeći i ove godine.