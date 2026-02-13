deutsche bahn

Nakon ubojstva konduktera stižu promjene u njemačkim vlakovima: Evo što osoblje dobiva za zaštitu

V. B.

13.02.2026 u 22:55

Njemačke željeznice
Njemačke željeznice Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER
Nakon smrtonosnog napada na konduktera, Njemačke željeznice (DB) najavile su nove sigurnosne mjere. Svi zaposlenici koji su u kontaktu s putnicima bit će opremljeni kamerama na tijelu

Glavna direktorica DB-a Evelyn Palla planira do kraja ove godine, na dobrovoljnoj osnovi, opremiti kamerama na tijelu sve zaposlenike koji su u kontaktu s putnicima u vlakovima i na kolodvorima. To će se odnositi ne samo na regionalni promet, gdje zaposlenici već mogu nositi kamere na tijelu, nego i na savostali promet. Ta jejedna od sedam mjera koje je Palla predstavila u Berlinu, javlja tagesschau.

Snimanje zvuka nije moguće

Proširenjem uporabe kamera na tijelu direktorica DB-a odgovara na jedan od ključnih zahtjeva Sindikata željeznice i prometa (EVG). Sindikat traži široku primjenu kamera na tijelu - uključujući i snimanje zvuka. To bi trebalo omogućiti bolje dokumentiranje i procesuiranje verbalnog zlostavljanja zaposlenika. Palla je izjavila da snimanje zvuka trenutačno nije izvedivo, ali je naznačila da će se ta mogućnost u budućnosti uvesti.

Najavljene mjere uključuju i daljnji razvoj postojećeg gumba za hitne pozive. On zaposlenicima omogućuje da u opasnim situacijama diskretno obavijeste nadzorni centar, koji potom može alarmirati policiju ili hitne službe na najbližem kolodvoru.

Prema Pallinim riječima, od 1. ožujka u regionalnim vlakovima ukinut će se obvezne provjere osobnih iskaznica u sklopu kontrole karata. Ubuduće će biti na osoblju vlaka da odluči hoće li provjeravati identitet ili ne. Time će se izbjeći situacije s ‘velikim potencijalom eskalacije’, izjavila je čelnica željeznice.

Osim toga, željeznička tvrtka planira zaposliti dodatnih 200 zaštitara, opremiti ih boljom zaštitnom opremom i ponuditi više edukacija iz ponašanja i deeskalacije za zaposlenike. Koncepti za lokalne sigurnosne probleme razvijat će se u ‘regionalnim sigurnosnim radionicama’ u suradnji sa Saveznom policijom.

Ubojstvo u regionalnom vlaku

Sasatnk u Berlinu uslijedio je nakon smrti konduktera ranije ovog mjeseca, događaja koji je izazvao ogorčenje diljem Njemačke. Tridesetšestogodišnjaka je tijekom kontrole karata u regionalnom vlaku u Porajnju-Falačkoj napao muškarac bez važeće karte. Kondukter je zadobio toliko teške ozljede da je kasnije preminuo. Osumnjičeni napadač, 26-godišnji državljanin Grčke, nalazi se u pritvoru.

Na sastanku su, uz glavnu direktoricu DB-a, sudjelovali savezni ministar prometa Patrick Schnieder (CDU), predstavnici saveznih pokrajina, sindikata, industrijskih udruga i tijela javnog prijevoza. Na konferenciji za novinare nakon summita Schnieder je najavio da će se proširiti uporaba videokamera u vlakovima i na kolodvorima. Osim toga, DB će se sve više oslanjati na dvočlane timove za kontrolu karata. Tom se najavom također odgovara na zahtjev EVG-a: Sindikat traži da ubuduće karte u regionalnim vlakovima uvijek provjeravaju dva konduktera, umjesto često samo jednog, kao što je sada slučaj.

Međutim, Christian Bernreiter, predsjednik Konferencije ministara prometa saveznih pokrajina i čelnik resora prometa u Bavarskoj, rekao je da stalno osiguravanje dvostrukog osoblja u vlakovima nije moguće. ‘Nemamo financijskih sredstava za to.’ Ministri prometa planiraju se tim pitanjem baviti na svojoj konferenciji krajem ožujka.

tportal
