Nakon što se tri godine nitko nije javio na natječaj u Makarsku dolazi pedijatrica iz BiH

Nakon što se nitko pune tri godine nije javljao na natječaj za mjesto pedijatra u Makarskoj, za desetak dana u tamošnjoj pedijatrijskoj ordinaciji počet će raditi 61-godišnja doktorica iz Bosne i Hercegovine, koja je jedina bila zainteresirana za to radno mjesto, doznaje se od ravnatelja Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Dragomira Petrica

Pedijatrica je ​diplomirala na ​Medicinskom fakultetu u Tuzli, specijalizirala ​u Beogradu, a postdiplomski ​završila u Zagrebu.​ Ima veliko radno iskustvo, a zadnjih je deset godina radila u ambulanti u jednom malom mjestu pored Brna u Češkoj.

S obzirom da nova pedijatrica ima nekoliko godina do mirovine, ravnatelj Petric kaže kako će to biti dovoljno da se premosti nedostatak pedijatra do povratka liječnice koja je sada na specijalizaciji, a ako bude trebalo liječnici iz BiH se može produžiti ugovor za još godinu ili dvije.

Petric ističe kako će nedostatak liječnika biti sve veći problem, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će proći tek raspisani natječaji za radiologe u Trogiru i Kaštelima.