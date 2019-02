Poslije razorne bure, dobre vijesti: Evo kada će i gdje temperature najviše rasti

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura s olujnim udarima, a prema kraju dana će oslabjeti. U utorak će puhati povremeno umjeren sjeverozapadnjak, u srijedu prolazno umjerena do jaka bura, a tijekom četvrtka će okrenuti na jugo. Temperatura zraka u osjetnom porastu, osobito najviša dnevna

U Dalmaciji pretežno, a na sjevernom Jadranu i na kopnu djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka ponajprije u središnjim predjelima i u gorju moguće ponegdje slabe oborine. Vjetar većinom slab, a u gorju i unutrašnjosti Dalmacije umjeren do jak sjeveroistočni, predviđa DHMZ za ponedjeljak .

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura s olujnim udarima, a prema kraju dana će oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu od 1 do 5, a najviša dnevna većinom između 4 i 9, na Jadranu 9 i 14 °C.