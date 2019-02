Nakon žestoke bure danas još malo hladnije, a pred kraj tjedna stiže temperaturni šok

U nedjelju će vrijeme biti pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. U sjevernim predjelima popodne i navečer oblačnije. Vjetar slab do umjeren, u gorju mjestimice i jak sjeveroistočni i sjeverni, a na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zrakam većinom od 0 do 5, a na Jadranu od 6 do 11 °C. Za sljedeći tjedan najavljeno je toplije, a temperature će dosezati i do 20 stupnjeva

Nedjelja - većinom sunčano, ali hladno, uz slabljenje bure U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano, uz vrlo hladno jutro. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka između -6 i -3 °C, a najviša dnevna od 2 do 4 °C. Relativno hladno i u središnjoj Hrvatskoj, te pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu i u gorju barem djelomice sunčano. Prijepodne će puhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura, koja će od sredine dana oslabjeti. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -4 °C, uz obalu između 0 i 3 °C. Najviša dnevna u gorju od 0 do 2 °C, na moru između 8 i 10 °C. Na srednjem Jadranu pretežno sunčano, prijepodne još s jakom, na udare mjestimice i olujnom burom koja će poslijepodne oslabjeti. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti Dalmacije između -3 i 0 °C, uz obalu od 0 do 3 °C.