Kako to rade vani: četiri dana na poslu, tri slobodna, a plaća ista

Prije godinu dana novozelandski biznismen Andrew Barnes krenuo je sa svojom kompanijom Perpetual Guardian u zanimljivu avanturu. U tvrtku za upravljanje nekretninama s 240 zaposlenih pokusno je uveo četverodnevni radni tjedan. Rezultat? Učinkovitost se povisila 20 posto, 78 posto zaposlenika osjećalo se sposobnima kontrolirati radne obveze u usporedbi s njih 54 posto ranije, a za to vrijeme prihod je ostao stabilan uz smanjene troškove i manji utrošak energije

Nešto slično pokusno je uvela američka savezna država Utah 2009. da ublaži probleme ekonomske krize. Prema podacima američkog poslovnog magazina Fast Company, za to vrijeme Utah je smanjio utrošak energije za 13 posto, radnici su uštedjeli šest milijuna dolara na gorivu, a emisija stakleničkih plinova te godine smanjila se za 12.000 metričkih tona. Softverska tvrtka Wildbit iz Philadelphije također je odlučila raditi kraće, a pametnije. Suosnivačica Natalie Nagele u razgovoru za Fast Company kaže da ju je na to potaknula knjiga 'Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World’ (Duboki rad: pravila za usredotočeni uspjeh u rastresenom svijetu). U njoj autor Cal Newport piše da kreativni radnici mogu smisleno i kognitivno fokusirano raditi do četiri sata u radnom danu, pa je zaključila: 'Ako posao možemo obaviti za 32 sata tjedno, zašto ne bismo ukinuli rad petkom?'