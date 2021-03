Nakon Pupovca Milanović se putem Facebooka obračunava i sa Sanjom Sarnavkom

Nakon što je danas na Facebooku žestoko reagirao na press konferenciju Milorada Pupovca, predsjednik Republike Zoran Milanović tijekom večeri objavio je novi status na toj društvenoj mreži

"Javila se, na moj poziv, i Sanja Sarnavka. Ali, gle vraga, ovoga puta ne da uzme u zaštitu profesoricu Zlatu Đurđević koju bezobrazno vrijeđaju Plenković i njegovi ađutanti. Profesorica Đurđević ne treba ničiju zaštitu, reče sada Sarnavka koja je iz petnih žila nedavno štitila dvije saborske zastupnice. Zašto se onda javila? Jesu li saborske zastupnice zapravo jadne i nesposobne braniti se same, iako je njihova javna i politička moć neusporedivo veća nego sveučilišne profesorice? Ili je Sarnavka samo pokazala koliko je licemjerna i dvolična u svom paradnom aktivizmu. Bit će ovo drugo", napisao je Milanović.

Pupovac je desetak minuta prije presice na Facebooku objavio WhatsApp prepisku s Milanovićem, uz komentar:



'Jučer je Zoran Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske kazao da sam "prljav". Malo je dana u ovih 30 i više godina mojeg javnog djelovanja u kojima nisam primio pismo ili poruku u kojoj mi ekstremni desničari ili od njih zaluđeni ljudi šalju poruke da sam "prljav" ili "smrdljiv". Dobro sam naučio što to znači i još više pazio da nakon toga budem još pročišćeniji. Došli su dani mi zbog izraženog mišljenja kao saborskog zastupnika Zoran Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske kaže da sam "prljav". Tom svojom izjavom on me je razriješio obaveze da ne objavljujem poruke koje mi je poslao nakon što sam iznio svoje viđenje postupka izbora predsjednika Vrhovnog sud i neophodne reforme pravosuđa'.