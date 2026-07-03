Nakon odrona: Ponovno otvorena državna cesta od Makarske do Vrgorca

Danas oko 15 sati puštena je u promet dionica koja je bila zatvorena od ožujka 2025. godine .

Podsjetimo, veliki odron na području Stupice, na državnoj cesti DC512, dogodio se 27. ožujka 2025. godine, kada se oko 50 tona kamenja i velike stijene srušilo na kolnik. Zbog opasnosti za sudionike u prometu, cesta između Vrgorca i Makarske odmah je zatvorena.

Nakon zatvaranja provedena su geološka istraživanja, uklonjeni nestabilni dijelovi pokosa te je sanirana dionica istočno od tunela Stupica u duljini od 1,3 kilometra. Ponovnim otvaranjem te prometnice vozačima je omogućena kraća i brža povezanost između Makarske i Vrgorca, što će značajno olakšati svakodnevni promet i prometnu povezanost ovog područja.