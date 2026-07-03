ZA SAV PROMET

Nakon odrona: Ponovno otvorena državna cesta od Makarske do Vrgorca

I.H./Hina

03.07.2026 u 15:32

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Matko Begovic/PIXSELL
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Više od godinu dana nakon velikog odrona na državnoj cesti DC512 Makarska - Vrgorac, na području Stupice, Hrvatske ceste u petak su ponovno otvorile tu prometnicu za sav promet.

Danas oko 15 sati puštena je u promet dionica koja je bila zatvorena od ožujka 2025. godine.

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Podsjetimo, veliki odron na području Stupice, na državnoj cesti DC512, dogodio se 27. ožujka 2025. godine, kada se oko 50 tona kamenja i velike stijene srušilo na kolnik. Zbog opasnosti za sudionike u prometu, cesta između Vrgorca i Makarske odmah je zatvorena.

Nakon zatvaranja provedena su geološka istraživanja, uklonjeni nestabilni dijelovi pokosa te je sanirana dionica istočno od tunela Stupica u duljini od 1,3 kilometra. Ponovnim otvaranjem te prometnice vozačima je omogućena kraća i brža povezanost između Makarske i Vrgorca, što će značajno olakšati svakodnevni promet i prometnu povezanost ovog područja.

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