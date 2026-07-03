Nakon odrona: Ponovno otvorena državna cesta od Makarske do Vrgorca

Više od godinu dana nakon velikog odrona na državnoj cesti DC512 Makarska - Vrgorac, na području Stupice, Hrvatske ceste u petak su ponovno otvorile tu prometnicu za sav promet.
Danas oko 15 sati puštena je u promet dionica koja je bila zatvorena od ožujka 2025. godine.
Podsjetimo, veliki odron na području Stupice, na državnoj cesti DC512, dogodio se 27. ožujka 2025. godine, kada se oko 50 tona kamenja i velike stijene srušilo na kolnik. Zbog opasnosti za sudionike u prometu, cesta između Vrgorca i Makarske odmah je zatvorena.
Nakon zatvaranja provedena su geološka istraživanja, uklonjeni nestabilni dijelovi pokosa te je sanirana dionica istočno od tunela Stupica u duljini od 1,3 kilometra. Ponovnim otvaranjem te prometnice vozačima je omogućena kraća i brža povezanost između Makarske i Vrgorca, što će značajno olakšati svakodnevni promet i prometnu povezanost ovog područja.