Pokušali smo kupiti alkohol u Makarskoj iza 21 sat. Evo kako smo prošli

Makarska je kao prvi grad u Hrvatskoj zabranila prodaju alkohola u trgovinama od 21 do 6 sati, no jedno je odluku donijeti, a drugo provesti je u praksi. U četvrtak navečer obišli smo male dućane, velike trgovačke centre, benzinsku postaju i kioske te pokušali kupiti pivo nakon 21 sat. Evo kako smo prošli

Kako smo već pisali, makarsko Gradsko vijeće polovicom srpnja donijelo je Odluku o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u prodajnim objektima u vremenu od 21 do 6 sati ujutro, čime je Makarska postala prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo takvu mjeru. Biiiip. Ne može pivo Odluka je na snagu stupila 23. srpnja, a kao razlog za njezino donošenje naveli su 'da se tijekom ljetnih mjeseci Makarska, osobito u staroj gradskoj jezgri i na području gradske plaže, suočava s masovnim okupljanjima na javnim površinama koja često prate buka, neprimjereno ponašanje, stvaranje većih količina otpada i devastacija povijesne jezgre'.

No, kako je u Hrvatskoj na snazi niz propisa za koje se baš i ne mari pa maloljetnici alkohol i cigarete kupuju bez problema, odlučili smo provjeriti kakva je situacija s makarskom odlukom, koja se čini kao dobar PR lokalne SDP-ove vlasti predvođene gradonačelnikom Zoranom Paunovićem. Jer uvijek je dobro biti prvi. Posebno kad to gradsku kasu ništa ne košta. A alkohol i dalje možete popiti u ugostiteljskim objektima. Sjedamo na motor i prva destinacija nam je kvartovski dućan Ribola. Do zatvaranja je još pola sata, umorna prodavačica slaže police, a mi uzimamo pivo iz hladnjaka. Na kasi se začulo 'biiiip', ali ništa od piva.

'Ajme, pa već je prošlo devet sati. Ne mogu vam prodati, kasa mi odmah blokira', govori nam. 'Ma dajte, to je pivo za doma', pokušavamo je odobrovoljiti. 'Nažalost, ne može. Kasa je postavljena tako da nema prodaje alkohola iza devet sati. Probajte preko puta u Studencu', upućuje nas. Ulazimo u njega i čim smo otvorili hladnjak s pićem od hmelja, prodavačica nam govori da ga možemo zaboraviti. 'Žao mi je, ne prodajemo alkohol iza 21 sat', ljubazno nam govori. Razočarani Poljaci Pomalo razočarani krećemo u obilazak triju velikih centara na istoku grada jer je poznato da gosti iz Poljske i Ukrajine velika kolica pune neograničenim količinama votke, piva i lubenica taman pred zatvaranje. U Kauflandu su na svakom koraku obavijesti o zabrani prodaje alkohola nakon 21 sat, ali turisti kolica pune žesticom kao da nema sutra, iako su obavijesti, osim na hrvatskom, ispisane na engleskom i njemačkom jeziku. U 21.13 sati s razglasa stiže obavijest da se alkohol ne prodaje nakon 21 sat. Povod je red Poljaka s kolicima punim cuge. Blagajnice alkohol s trake stavljaju sa strane, a ostalo naplaćuju. Poljaci unezvjereno i razočarano gledaju.

U Lidlu ista priča. Tri njemačka turista ispred nas stoje s kartonom piva. 'Kein Alkohol ab 21 Uhr', govori im prodavačica na njemačkom. Mladići se pogledavaju, ispričavaju se da nisu znali, a ona karton odlaže u kolica. U Tommyju su sve police s alkoholom oblijepljene obavijestima o zabrani prodaje, ali mladi par iz BiH to baš i ne tangira previše. Scena iz prethodnih dviju trgovina ponovno se ponavlja. Ni pozivanje na Hajduk ne pomaže Jurimo dalje u mali gradski Konzum. Uz banane uzimamo pivo. Banane prolaze, ali pivo ne. Kasa odmah blokira. 'Ma dajte. Poluvrijeme je utakmice. Hajduk igra. Izaša sam po pivo', govorim prodavačici. Ona se smije pa pita: 'Oli slabo igra pa triba pivce za živce?' Odgovaram da nije katastrofično, ali da se s njim nikad ne zna. Ona na to dodaje da ću morati uzeti vodu ili sok. 'Alkohol ne može', zaključuje. Benzinska postaja na ulazu u grad činila se kao mjesto gdje bi se moglo provući, ali i tamo sam poljubio vrata. Posljednja šansa bili su kiosk i tobacco na Rivi. I opet, rekli bi na Alci, u ništa.