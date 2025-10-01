Nakon 48 sati: Afganistan opet ima internet

Usluge mobilne telefonije tvrtki Roshan i Etisalat, najvećih pružatelja usluga u stranom vlasništvu, ponovno su uspostavljene kasno poslijepodne, rekli su stanovnici Kabula i drugih gradova.

Talibanski dužnosnik iz odjela za informiranje rekao je da je do prekida interntskih i telekomunikacijskih usluga došlo usljed tehničkih razloga, rekavši da će usluge biti brzo obnovljene. Nije odgovorio na pitanje jesu li talibani naredili prekid.

Ujedinjeni narodi pozvali su u utorak talibansku vladu da odmah obnovi pristup internetu i telekomunikacijama diljem Afganistana, 24 sata nakon što je prekinut.

'Prekid pristupa gotovo je potpuno izolirao Afganistan od ostatka svijeta i riskira nanošenje značajne štete afganistanskom narodu, uključujući ugrožavanje ekonomske stabilnosti i pogoršavanje jedne od najgorih humanitarnih kriza na svijetu', priopćila je Misija Ujedinjenih naroda za pomoć Afganistanu (UNAMA).

Zabrinuti za moral

U prošlosti su talibani izrazili zabrinutost zbog 'online' pornografije, a vlasti su posljednjih tjedana presjekle optičke kablove s nekim pokrajinama, navodeći kao razlog 'zabrinutost za moral'.

Ranije ovog mjeseca, nekoliko pokrajina prijavilo je obustavu interneta u skladu sa dekretom talibanskog vođe Hibatulaha Ahundzadea o borbi protiv 'nemorala'.

Glavni glasnogovornik talibana, Zabihulah Mudžahid, je danas u priopćenju podjeljenom putemWhatsApp-a i na društvenoj mreži X naveo da trenutni prekid spomenutih usluga nije rezultat zabrane, već 'propadanja infrastrukture', tj. dotrajalih optučkih kablova, koji su sada u procesu zamjene.

U nedjelju je talibansko ministarstvo visokog obrazovanja zabranilo 679 udžbenika i akademskih knjiga za afganistanska sveučilišta.

Ministarstvo je 50 stranica dugu listu zabranjenih knjiga i materijala donijelo nakon što je osnovalo poseban odbor koji je utvrdio da je riječ o ideološki, vjerski, politički, kulturno i akademski neprimjerenom sadržaju.