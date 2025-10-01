talibani prekinuli

Nakon 48 sati: Afganistan opet ima internet

Bi. S. / Hina

01.10.2025 u 17:19

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: SAMIULLAH POPAL
Bionic
Reading

Internet i mobilne telefonske usluge u Afganistanu su u srijedu ponovo u funkciji, potvrdili su stanovnici, 48 sati nakon što su izvori u diplomatskim krugovima i teleoperaterima rekli da je pristup internetu i telekomunikacijama naglo prekinut po nalogu talibanskih vlasti

Usluge mobilne telefonije tvrtki Roshan i Etisalat, najvećih pružatelja usluga u stranom vlasništvu, ponovno su uspostavljene kasno poslijepodne, rekli su stanovnici Kabula i drugih gradova.

Pristup internetu je također obnovljen, potvrdili su pružtelji internetskih usluga.

vezane vijesti

Talibanski dužnosnik iz odjela za informiranje rekao je da je do prekida interntskih i telekomunikacijskih usluga došlo usljed tehničkih razloga, rekavši da će usluge biti brzo obnovljene. Nije odgovorio na pitanje jesu li talibani naredili prekid.

Ujedinjeni narodi pozvali su u utorak talibansku vladu da odmah obnovi pristup internetu i telekomunikacijama diljem Afganistana, 24 sata nakon što je prekinut.

'Prekid pristupa gotovo je potpuno izolirao Afganistan od ostatka svijeta i riskira nanošenje značajne štete afganistanskom  narodu, uključujući ugrožavanje ekonomske stabilnosti i pogoršavanje jedne od najgorih humanitarnih kriza na svijetu', priopćila je Misija Ujedinjenih naroda za pomoć Afganistanu (UNAMA). 

Zabrinuti za moral

U prošlosti su talibani izrazili zabrinutost zbog 'online' pornografije, a vlasti su posljednjih tjedana presjekle optičke kablove s nekim pokrajinama, navodeći kao razlog 'zabrinutost za moral'.

Ranije ovog mjeseca, nekoliko pokrajina prijavilo je obustavu interneta u skladu sa dekretom talibanskog vođe Hibatulaha Ahundzadea o borbi protiv 'nemorala'.

Glavni glasnogovornik talibana, Zabihulah Mudžahid, je danas u priopćenju podjeljenom putemWhatsApp-a i na društvenoj mreži X naveo da trenutni prekid spomenutih usluga nije rezultat zabrane, već 'propadanja infrastrukture', tj. dotrajalih optučkih kablova, koji su sada u procesu zamjene.

U nedjelju je talibansko ministarstvo visokog obrazovanja zabranilo 679 udžbenika i akademskih knjiga za afganistanska sveučilišta.

Ministarstvo je 50 stranica dugu listu zabranjenih knjiga i materijala donijelo nakon što je osnovalo poseban odbor koji je utvrdio da je riječ o ideološki, vjerski, politički, kulturno i akademski neprimjerenom sadržaju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRESRELI FLOTILU ZA GAZU

PRESRELI FLOTILU ZA GAZU

Izraelci uhitili Gretu Thunberg: Nju i njene prijatelje prebacujemo u našu luku
'ZASTARJELA TEHNOLOGIJA'

'ZASTARJELA TEHNOLOGIJA'

Novcem od carina Trump želi ponovno graditi bojne brodove, evo zašto to nema smisla
KOPENHAŠKI SAMIT

KOPENHAŠKI SAMIT

Zid protiv dronova pokrivat će cijelu Europu, ali zasad je prioritet istočni bok

najpopularnije

Još vijesti