Talibani odbili Trumpov zahtjev za Bagram: 'To je nemoguće!'

"Nedavno su neki ljudi rekli da su započeli pregovore s Afganistanom o povratu zračne baze Bagram", rekao je Fasihuddin Fitrat, načelnik kabineta ministarstva obrane. "No dogovor čak i o jednome četvornom centimetru afganistanskog tla je nemoguć", prenijeli su njegovu izjavu lokalni mediji.

Donald Trump je u subotu zaprijetio Afganistanu neodređenom odmazdom, samo nekoliko dana nakon što je za vrijeme državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu pokrenuo ideju o ponovnom američkom preuzimanju kontrole nad tom bazom.

"Ne vrati li Afganistan zračnu bazu Bagram onima koji su je izgradili, znači Sjedinjenim Američkim Državama, DOGODIT ĆE SE VRLO LOŠE STVARI!!!", zagrmio je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social.