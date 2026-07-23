izravna šteta 19,6 milijardi

Svjetska banka objavila: Obnova Venezuele nakon potresa mogla bi stajati do 50 milijardi dolara

M.Či./Hina

23.07.2026 u 17:27

Posljedice potresa u Venezueli
Posljedice potresa u Venezueli Izvor: EPA / Autor: Ronald Peña R
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Dva potresa koja su pogodila Venezuelu 24. lipnja prouzročila su 19,6 milijardi dolara izravne fizičke štete, ali troškovi obnove mogli bi biti barem dvostruko veći, navela je Svjetska banka u ranoj procjeni objavljenoj u četvrtak

Potresi magnitude 7,2 i 7,5 usmrtili su oko 5000 ljudi, prema vladinim podacima. Stambene zgrade, infrastruktura i nestambeni objekti u sjevernim dijelovima zemlje, uključujući u glavnom gradu Caracasu, uništeni su.

Vlada procjenjuje da je gotovo 17.000 ljudi ozlijeđeno, a gotovo 18.000 ostalo bez domova. Najsmrtonosniji potres u zemlji od 1812. godine, dogodio se u vrijeme kada su socioekonomski uvjeti već bili nestabilni, sa stopom siromaštva većom od 76 posto, priopćila je Svjetska banka.

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"Potres je prouzročio izravnu fizičku štetu u iznosu od 19,6 milijardi dolara, što je zapanjujuća brojka za bilo koje gospodarstvo te zahtijeva koordinirani odgovor", rekla je Susana Cordeiro Guerra, potpredsjednica Svjetske banke zadužena za Latinsku Ameriku i Karibe.

Banka je dovršila svoju Globalnu brzu procjenu štete (GRADE) koristeći daljinsko modeliranje potresa, lokalne seizmičke podatke, satelitske snimke i izvješća o šteti od vlade, humanitarnih agencija i drugih na terenu.

Procjena ne uključuje troškove koji se odnose na strukturna poboljšanja ili modernizaciju gradnje. Ti troškovi, uključujući čišćenje ruševina, mogli bi biti dva do dva i pol puta veći od troškova obnove, što znači da bi moglo biti potrebno gotovo 50 milijardi dolara.

Svjetska banka priopćila je da surađuje s venezuelskom vladom, Međuameričkom razvojnom bankom i Razvojnom bankom Latinske Amerike (CAF) na sveobuhvatnijoj procjeni troškova oporavka i obnove Venezuele.

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