Svjetska banka objavila: Obnova Venezuele nakon potresa mogla bi stajati do 50 milijardi dolara

Vlada procjenjuje da je gotovo 17.000 ljudi ozlijeđeno, a gotovo 18.000 ostalo bez domova . Najsmrtonosniji potres u zemlji od 1812. godine, dogodio se u vrijeme kada su socioekonomski uvjeti već bili nestabilni, sa stopom siromaštva većom od 76 posto, priopćila je Svjetska banka.

Potresi magnitude 7,2 i 7,5 usmrtili su oko 5000 ljudi , prema vladinim podacima. Stambene zgrade, infrastruktura i nestambeni objekti u sjevernim dijelovima zemlje, uključujući u glavnom gradu Caracasu, uništeni su.

"Potres je prouzročio izravnu fizičku štetu u iznosu od 19,6 milijardi dolara, što je zapanjujuća brojka za bilo koje gospodarstvo te zahtijeva koordinirani odgovor", rekla je Susana Cordeiro Guerra, potpredsjednica Svjetske banke zadužena za Latinsku Ameriku i Karibe.

Banka je dovršila svoju Globalnu brzu procjenu štete (GRADE) koristeći daljinsko modeliranje potresa, lokalne seizmičke podatke, satelitske snimke i izvješća o šteti od vlade, humanitarnih agencija i drugih na terenu.

Procjena ne uključuje troškove koji se odnose na strukturna poboljšanja ili modernizaciju gradnje. Ti troškovi, uključujući čišćenje ruševina, mogli bi biti dva do dva i pol puta veći od troškova obnove, što znači da bi moglo biti potrebno gotovo 50 milijardi dolara.

Svjetska banka priopćila je da surađuje s venezuelskom vladom, Međuameričkom razvojnom bankom i Razvojnom bankom Latinske Amerike (CAF) na sveobuhvatnijoj procjeni troškova oporavka i obnove Venezuele.