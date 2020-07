Najdugovječnija saborska zastupnica dobila tek 102 glasa: Opačić se oprašta od politike? 'Za sada imam druge planove'

Milanka Opačić, najdugovječnija saborska zastupnica, oprašta se od politike. Nekadašnja ministrica i potpredsjednica SDP-a na ovim se izborima kandidirala u VII. izbornoj jedinici na listi stranke Milana Bandića koja je osvojila tek 0,77 posto ili 1477 glasova, daleko premalo da bi bilo tko s te liste mogao u Sabor, pa je tako i ona, koja je dobila 102 preferencijalna glasa, ostala bez šanse za još jedan saborski mandat. Koji su joj daljnji planovi, još ne zna, no u politici se više ne vidi

Sa Saborom se nakratko rastaje 1995., a već 2000. ulazi kao zastupnica SDP-a u četvrti saziv i u bojama te stranke osvajala je saborsku fotelju u petom, šestom, sedmom, osmom i devetom sazivu. U sedmom je sazivu izabrana u Sabor, no nije konzumirala saborski mandat jer je bila ministrica u vladi Zorana Milanovića. Kraj devetog saziva ne dočekuje u dresu SDP-a.

Na pitanje što dalje, Opačić nam nevoljko odgovara. Hoće li iskoristiti beneficiju šest mjeseci s punom i šest mjeseci s pola plaće? 'Ne znam, nisam razmišljala o tome', odgovara nam.

Na pitanje misli li ostati u politici odgovara: 'Za sada imam druge planove', no ne želi otkriti što ti planovi uključju. Isto tako nije željela komentirati težak poraz svojih bivših kolega iz SDP-a na izborima, kao ni odlazak Davora Bernardića s mjesta predsjednika stranke.

'Ne bih to komentirala. Ja sam otišla i to je to', kratko dodaje.