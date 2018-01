Marić misli da se Arena Zagreb još može otkupiti, ali Ingra ga demantira

Grad Zagreb i Republika Hrvatska mogli su Arenu Zagreb, nakon sedmogodišnjeg zakupa, od Ingre otkupiti za 80,5 milijuna eura. To nije učinjeno, a Zdravko Marić, ministar financija, gostujući u Temi dana na HRT-u u četvrtak navečer ustvrdio je kako opcija otkupa još uvijek stoji te da je sve stvar dogovora. U Ingri pak ne misle tako

Međutim ministar očito ne zna da je to bila jednokratna mogućnost, a iz Ingre podsjećaju da je ona istekla 30. lipnja 2015. godine.

Prvih sedam godina grad i država su zakupninu po pola plaćali 7,2 milijuna eura godišnje, plus PDV. Nakon sedme godine mogli su otkupiti Arenu. Kako se to nije dogodilo, po slovu ugovora zakupnina će se za preostale godine sve do 2036. svake godine indeksirati, odnosno prilagođavati vrijednosti imovine i inflaciji sukladno njenoj stopi u eurozoni.

Uz to, nakon isteka sedme godine po slovu ugovora Ingra je indeksirala i prvih sedam godina, za što su grad i država morali izdvojiti dodatnih 3,69 milijuna eura. U 2017. godini zakupnina je nakon indeksiranja iznosila 7,85 milijuna eura bez PDV-a.