Na Vladi predstavljanje novih strožih mjera i peti krug porezne reforme, sjednica u podne

Sjednica Vlade na kojoj će članovi dobiti informaciju o aktualnom stanju vezanom za koronavirus, a bit će predstavljene i nove, strože mjere, za suzbijanje njegova širenja počinje u podne. Mjere će na snazi biti do pred Božić, a ovisno o epidemiološkoj situaciji i dulje

Naime, predloženim bi se izmjenama zakona o porezu na dohodak snizile stope toga poreza s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto, a kako je taj porez prihod lokalnih jedinica to će za njih značiti i oko dvije milijarde kuna manji prihod. No, iz Vlade su još ranije poručili da to neće ići na teret lokalne samouprave nego na teret državnog proračuna pa se predloženim izmjenama zakona o financiranju lokalnih jedinica predviša povećanje udjela općina i gradova te županija u raspodjeli poreza na dohodak, dok bi se iz raspodjele ukinuo udio za fiskalno izravnanje (koji sada iznosi 17 posto) i za to bi se sredstva osigurala u državnom proračunu.



Vlada će u drugo saborsko čitanje poslati i paket zakona iz područja bankarstva i osiguranja depozita, kojim se ono dalje usklađuje s europskim uredbama, a odlučit će i o pokretanju izrade strategije održivog turizma. Na dnevnom redu sjednice je i odluka o osnivanju Međuresornog povjerenstva za postupanje po zahtjevima stranih ulagača vezanim uz sporove koji proizlaze iz međunarodnih ugovora Republike Hrvatske iz područja poticanja i zaštite ulaganja.