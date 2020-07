Na službenim stranicama Vlade više novih slučajeva nego je Stožer prijavio. O čemu je riječ?

Nacionalni stožer danas je objavio da imamo 92 pozitivna slučaja, a na stranici koronavirus.hr satima je stajao podatak o 126. Kako su naveli u Stožeru, problem se pojavio tijekom nekoliko dana proteklog tjedna zbog tehničke poteškoće

Laboratoriji u Istarskoj županiji, priopćeno je iz Stožera, nisu uspjeli unijeti podatke u platformu, prenosi Dnevnik.hr . Na nacionalnoj razini došlo je do nižih očitanja. Naime, platforma se očitava svakoga dana u 12:45 te se podaci pripremaju za konferenciju za medije ili priopćenje Stožera civilne zaštite RH.

"Tijekom prošlog vikenda, točnije od četvrtka do ponedjeljka, 9. do 13. srpnja 2020., dogodile su se tehničke poteškoće radi kojih laboratoriji u Istarskoj županiji nisu uspjeli unijeti podatke u platformu, te je radi toga došlo do ukupno nižih očitanja platforme na nacionalnoj razini.

Greška je uočena, no do popravka tehničke greške podaci nisu objavljivani, a od Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije ministar Beroš je zatražio službeno očitovanje, o čemu je izvijestio na konferenciji za medije Stožera civilne zaštite RH održanoj u ponedjeljak, 13. srpnja 2020.

Brojevi oboljelih koje je objavio Stožer civilne zaštite RH od ponedjeljka do danas su točni, a podatak o oboljelim osobama za period od 9. do 12. srpnja 2020. će se ispraviti temeljem službenog očitovanja Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije", navodi se u priopćenju Stožera.