Na rastuće tržište parfema ubacio se bizaran trend: Biste li radije mirisali na pečenu janjetinu ili na goveđu juhu?

Umjesto uobičajenih mirisa iza kojih se skrivamo, američki proizvođač parfema Christopher Brosius nudi više od 40 vrsta parfema s aromama hrane. Francuska tvrtka Kalain može proizvesti kolonjsku vodicu s mirisom vama drage preminule osobe. Jedna kalifornijska tvrtka nudi osobni parfem dobiven na temelju vašeg DNK koda. To su neki aduti malih proizvođača parfema u trci za rastućim tržištem koje će, predviđa se, 2024. godine biti 'teško' 92 milijarde dolara

Miris pečene govedine samo je jedan od 46 vrsta parfema s aromom hrane na jelovniku njegove tvrtke za proizvodnju mirisa CB I hate Perfume (CB Mrzim parfem). Osnovana 2005. u njujorškom Brooklynu, Brosiusova tvrtka nudi jedinstvenu lepezu iskonskih aroma, od one mokre zemlje do ljetnog dana na plaži, ali 'rijetko što miriši tako uzbudljivo, ugodno i izaziva toliko emocija kao omiljena hrana', tumači Brosius svoj asortiman.

Zašto mirisati na ruže kada možete vonjati na omiljeno jelo ili mamin kolač? To je ideja 'odmetnika industrije mirisa', američkog majstora parfema Christophera Brosiusa . On je tržištu ponudio najnoviju kreaciju, miris pečene govedine s umakom, mrkvicom i krumpirom, s blagim tonom peršina i crnog papra, kao ugodno sjećanje na obiteljski nedjeljni ručak njegova djetinjstva pretočen u parfem.

Na ideju je došao u vrijeme dok je, probijajući se u kozmetičkoj industriji, za život zarađivao kao taksist. 'Grozne, uniformirane i sintetičke mirise s potpisom velikih kompanija satima sam osjećao u kabini nakon odlaska putnika, od čega mi je pucala glava', sjeća se Brosius. Kao otklon od masovnog ukusa, s partnerima je osnovao tvrtku Demeter Fragrance Library (u Europi The Library of Fragrance). Tvrtka danas proizvodi više od 200 vrsta kolonjskih vodica, losiona za tijelo i gelova za tuširanje baziranih na svakodnevnim mirisima kao što je onaj snijega, gorskog zraka, rajčice ili dječjeg pudera, ali Brosius se 2005. osamostalio i krenuo svojim putem...

No ideja francuskog dvora da se mirisom otmjenog parfema prikrije nimalo otmjen vonj vlastitog tijela u naše doba inflacije sapuna i mirisnih vodica polako evoluira u ideju da mirisi koje stavljate na kožu ne moraju biti samo zavodljiv celofan kojim okolini šaljete priču o sebi, nego da on u vama izaziva sjećanja na druge ljude, nostalgiju, uzbuđenje, cijelu lepezu dubokih emocija.

Ako ste čitali roman 'Parfem' Patricka Süskinda, sjećate se na koji način je to pokušao glavni junak, serijski ubojica mladih djevojaka koji je 'destilacijom' posmrtnih ostataka dobivao bočicu njihova mirisa.

Na bezbolniji način to je pošlo za rukom biotehničkoj kompaniji Kalain vlasnika majke i sina, Francuza Katie Apalategui i Floriana Rabeaua. Za 609 dolara tvrtka prodaje ono što naziva 'mirisnom vezom s mrtvima', kolonjsku vodicu koja evocira sjećanje na mrtvu voljenu osobu. Sve što im je potrebno za to jest komad odjeće ili jastučnice preminule osobe iz koje izvlače stotinjak različitih molekula što čine miris dotične osobe i rekonstruiraju ih u alkoholnoj otopini. Njihov je proizvod, kažu, 'obesmrtio ljudski miris'. On je poput mirisne fotografije, koja s fotografijom, videosnimkom i zvučnim zapisom zaokružuje sliku određene osobe.