Na Programskom vijeću HRT-a o svemu pomalo, ali bez ocjene prijedloga programa za 2018.

Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije (HRT) na sjednici u ponedjeljak nije dalo mišljenje o prijedlogu Programa rada Hrvatske radiotelevizije za 2018. koje to tijelo donosi sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, izvijestili su s HRT-a

Prijedlog Programa rada javnoga medijskog servisa za 2018. godinu vijećnicima je iznio ravnatelj Poslovne jedinice Program Hrvatske radiotelevizije Renato Kunić, koji je istaknuo da će Hrvatska radiotelevizija nastojati zadržati gledanost na razini zabilježenoj tijekom posljednja tri mjeseca prošle godine kada je, kako istuče, napokon zaustavljen dugotrajan trend pada gledanosti.

Dodao je i da će do početka travnja biti predstavljena generička programska shema čiji je cilj postizanje stabilnosti u poslovanju i emitiranju programa, a ubrzat će se i postupci nabave programskoga sadržaja.

Upozorio je i na to da Hrvatska radiotelevizija ove godine ima manji programski proračun, i to zbog dvaju velikih sportskih događanja, Zimskih Olimpijskih igara (ZOI) i Svjetskoga nogometnog prvenstva (SNP) u Rusiji, kao i na to da bi se sadržaji u znatnijoj mjeri tijekom 2018. trebali nabavljati od neovisnih proizvođača.

Program za djecu i mlade, kaže Kunić, dio je HRT-ova programa u kojemu postoji najveći prostor za promjene i poboljšanja.

Pojedini članovi Programskoga vijeća Hrvatske radiotelevizije iznijeli su pohvale na račun Programa rada Hrvatske radiotelevizije za 2018., no on na kraju nije dobio ni pozitivno ni negativno mišljenje većine nazočnih članova.