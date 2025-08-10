Na Ploščićkom mašinanju prikazana tradicija žetve žita na dreš, slavilo se i u Subotici

Manifestacijom se oživljava tradicija žetve žita na dreš , kakav se koristio u vrijeme kada je na poljima bilo mnogo manje poljoprivredne mehanizacije i puno više ručnog rada. U povorci su sudjelovali konjanici, vlasnici starih traktora i kočije, a posebnu atrakciju predstavljao je stogodišnji bicikl.

'Barem jedan dan u godini za Staru Plošćicu zna gotovo cijela Hrvatska. Ljudi dolaze iz svih krajeva, iz Rijeke, Zagreba, Slavonije, Podravine, i to ne samo gledati nego i sudjelovati u našoj povorci', istaknula je predsjednica organizacijskog odbora Ploščićkog mašinanja Višnja Dreta.

Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo Bjelovarsko-bilogorske županije i potporu Općine Ivanska. Ploščićko mašinanje organizira se radi očuvanja stare tradicije i običaja te prikazivanja mladim naraštajima načina života i rada iz prošlosti.

Hrvatska zajednica u Bačkoj proslavila žetvene svečanosti 'Dužijancu'

Predajom kruga zamjeniku gradonačelnika Subotice, na svečanosti pred nekoliko tisuća gledatelja i državnih dužnosnika u središtu grada, okončane su u nedjelju višemjesečne žetvene svečanosti bačkih Hrvata koje oni zovu Dužijanca.

Dužijanca je zahvala Bogu i pohvala čovjeku i njegovom radu. To nije samo naše geslo nego je to moto i cjelokupnih aktivnosti koje traju čitavu godinu“, izjavio je predsjednik Udruge bunjevačkih Hrvata koja organizira žetvene svečanosti svećenik Andrija Anišić.

Dodao je da kao organizatori različitim vjersko – pučkim manifestacijama zahvaljuju Bogu na plodovima zemlje no jednaku pažnju posvećuju čuvanju, njegovanju i usavršavanju običaja i tradicije bunjevačkih Hrvata.

'Bunjevci su uvijek hodali uzdignuta čela i čistog obraza, baš kao i mi danas, zahvalni našoj Hrvatskoj, ponosni na svoju zajednicu i lojalni državi u kojoj živimo. Neka živi naša Dužijanca i neka nam je i narednih 115 godina sretna i blagoslovljena', istaknula je u svojemu govoru u središtu Subotice predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) i saborska zastupnica Jasna Vojnić.

Svečanost je započela misnim slavljem u subotičkoj Katedrali svete Terezije Avilske koje je predvodio zrenjaninski biskup Mirko Štefković. Nakon toga je nekoliko stotina članova domaćih, hrvatskih i gostujućih KUD-ova u narodnim nošnjama, u povorci prošetalo središtem grada.

Na začelju svečane povorke, u posebno ukrašenim karucama bili su predvoditelji 'Dužijance' bandaš i bandašica koji su na gradskom trgu predstavniku grada Subotice uručili kruh od ovogodišnjeg žita. Subotička Dužijanca, jedan od najprepoznatljivijih simbola bačkih Hrvata, niz je 30-tak manifestacija običajne tradicije kojima oni zahvaljuju Bogu za plodove zemlje.

Žetvene svečanosti počinju u travnju blagoslovom žita na blagdan Markovo i traju do sredine kolovoza kada se u centru Subotice, pred nekoliko tisuća gledatelja, održava središnja proslava kraja žetelačkih radova. Ovaj se običaj čuva od 1911. kada je prvi puta održana crkvena Dužijanca u župi Svetoga Roka u Subotici.